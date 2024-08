Người dân Israel sẵn sàng trước nguy cơ trả đũa của Iran và Hezbollah

Hỏa hoạn bùng phát ở miền Bắc Israel sau khi trúng tên lửa được phóng từ miền Nam Liban, ngày 4/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Iran và phong trào Hezbollah tại Liban đã tuyên bố sẽ có các đòn đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Israel sau các vụ ám sát xảy ra ngày 31/7 đối với hai nhân vật cấp cao của phong trào Hamas và Hezbollah.

Hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi xảy ra các vụ ám sát, cho dù không tránh khỏi sự căng thẳng, nhưng người dân Israel dường như đã quen với tâm lý chờ đợi một cuộc tấn công trả đũa.

Đến ngày 11/8, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa - cơ quan phụ trách các vấn đề an ninh dân sự của Israel vẫn chưa nâng mức cảnh báo về an ninh an toàn cho người dân.

Trừ một số địa phương sát biên giới, cuộc sống tại hầu hết các thành phố ở Israel về cơ bản vẫn diễn ra bình thường. Các công sở, trường học và hoạt động đông người vẫn được phép hoạt động không bị giới hạn. Hàng quán vẫn mở cửa và người dân vẫn ra ngoài tụ tập, ăn uống.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Israel, anh Dudi, một nhân viên bán hàng tại thành phố Petah Tiqva, phía đông Tel Aviv, cho rằng một cuộc tấn công trả đũa của Iran và Hezbollah có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, hằng ngày anh vẫn đi làm bình thường. Anh nói: “Tôi không sợ. Bạn thấy đấy, hôm nay tôi vẫn ra ngoài ăn pizza cùng với gia đình. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và chúng tôi vẫn phải sống ở đất nước này. Điều tôi lo ngại là chiến tranh sẽ ảnh hưởng tới công việc buôn bán.”

Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng có tâm lý vững vàng như anh Dudi. Nhiều người vẫn lo ngại và hạn chế ra đường nếu không thực sự cần thiết, hạn chế tụ tập ở các điểm cách xa hầm trú ẩn. Vì vậy thành phố Tel Aviv những ngày đầu tháng Tám có phần bớt đông đúc hơn.

Trước đó, một số người dân đã tranh thủ mua lương thực, nước uống dùng cho cả tuần, đề phòng khi xảy ra chiến tranh các dịch vụ thiết yếu có thể bị gián đoạn. Thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah tuần qua đã nói rằng để người dân Israel phải chờ đợi trong sự lo lắng "là một phần của sự trừng phạt."

Vụ không kích xảy ra vào đêm 30/7 của Quân đội Israel (IDF) ở miền Nam Thủ đô Beirut của Liban đã sát hại ông Fuad Shukr - chỉ huy quân sự cấp cao của phong trào Hezbollah và là cánh tay phải của thủ lĩnh Nasrallah.

Chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, phong trào Hamas ra thông báo nhà lãnh đạo chính trị của phong trào này là Ismail Haniyeh đã bị thiệt mạng trong một vụ ám sát tại thủ đô Tehran, sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran.

Phản ứng trước sự việc trên, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố “nhiệm vụ của chúng ta là phải trả thù,” đồng thời ra lệnh cho các lực lượng Iran một cuộc tấn công “trực tiếp” vào Israel.

Cùng lúc, thủ lĩnh phong trào Hezbollah, ông Sayyed Hassan Nasrallah, cho biết nhóm này sẽ đáp trả vụ chỉ huy cấp cao thiệt mạng, cho rằng vụ việc này cùng với vụ thủ lĩnh chính trị của Hamas bị ám sát đã vượt qua "lằn ranh đỏ."

So với Hamas, Hezbollah là lực lượng quân sự phi nhà nước mạnh nhất thế giới, với đội quân đông đảo lên tới 100.000 tay súng và được trang bị các loại vũ khí hỏa lực mạnh và hiện đại.

Mỹ và Israel ước tính Hezbollah và các nhóm chiến binh khác ở Liban có khoảng 150.000 tên lửa và rocket. Cho dù xét về số lượng và chất lượng không bằng quân đội Israel, một cuộc tấn công của Hezbollah có thể khiến Israel thiệt hại nặng nề về con người và cơ sở hạ tầng.

Lực lượng an ninh Israel kiểm tra khu vực bị trúng rocket từ Liban tại Kiryat Shmona, miền Bắc Israel ngày 27/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quân đội Israel trong những ngày qua đã tăng cường hoạt động tuần tra quân sự và triển khai thêm lực lượng, đặc biệt ở các khu vực nhạy cảm có thể trở thành mục tiêu tấn công của tên lửa và máy bay không người lái.

Cơ quan dịch vụ cứu thương kêu gọi người dân hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu, để sử dụng trong trường hợp có thương vong lớn. Các tòa nhà thông báo cư dân dọn dẹp phòng tránh bom.

Chính phủ Israel đã tính đến trường hợp mở cửa hầm trú ẩn đặc biệt ở Jerusalem, được xây dựng sau khi kết thúc cuộc chiến với Liban năm 2006 cho các nhà lãnh đạo cấp cao trong trường hợp xảy ra tấn công tên lửa quy mô lớn từ bên ngoài.

Các bệnh viện dưới lòng đất ở thành phố Tel Aviv và Haifa cũng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để sẵn sàng đón bệnh nhân.

Ông Steve Watz, Trưởng Ban Đối ngoại của Bệnh viện Sheba lớn nhất Israel, nói: “Bệnh viện dưới lòng đất nhằm phục vụ các bệnh nhân không thể di chuyển trong trường hợp có còi báo động tên lửa.

Bệnh viện ngầm của chúng tôi đã sẵn sàng hoạt động với 2.000 giường bệnh, với đủ số lượng bác sỹ, y tá và các trang thiết bị cần thiết.”

Ông Elad Atia, một giảng viên chính trị đã nghỉ hưu, hiện đang sống tại thành phố Tel Aviv cho biết: “Nói rằng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường cũng không đúng. Chúng tôi có lo ngại, nhưng không sợ hãi.

Có sự khác nhau lớn giữa hai điều này. Người dân Israel đã quen với chiến tranh và xung đột trong nhiều năm qua với các nước láng giềng.”

Theo giới quan sát, cả Iran, Hezbollah và đều có những tính toán chiến lược riêng, đồng thời Mỹ và Israel cũng đối mặt với các vấn đề nội bộ. Do đó, không bên nào muốn chứng kiến xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cuộc trả đũa của Iran và Hezbollah lần này nếu xảy ra cũng nhiều khả năng sẽ dừng lại ở mức độ kiềm chế, tránh đẩy xung đột leo thang thành một cuộc chiến lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông./.

