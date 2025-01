Người dân Thủ đô háo hức chờ đón khoảnh khắc Giao thừa Xuân Ất Tỵ 2025

Chiều tối ngày 28/1, tức ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn, nhiều người dân tại Thủ đô đã kéo về các tụ điểm lớn, chuẩn bị chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm, thời khắc Giao thừa chào đón năm mới Xuân Ất Tỵ 2025.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus vào thời điểm 20 giờ, rất đông người dân Thủ đô đã bắt đầu tập trung về các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa như Hồ Gươm, Công viên Thống Nhất... để thưởng thức các chương trình nghệ thuật xung quanh không gian phố cổ Hà Nội và chờ đợi màn bắn pháo hoa chào đón Giao thừa Xuân Ất Tỵ 2025.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết tại Hà Nội trong đêm 29 tháng Chạp hơi se lạnh, vì vậy nhiều người dân khi ra đường chào đón khoảnh khắc Giao thừa đã phải "trang bị" thêm những lớp áo khoác hoặc áo giữ nhiệt nhằm bảo đảm sức khỏe, đặc biệt khi thời tiết có thể tiếp tục chuyển lạnh hơn về đêm.

Khu vực tập trung đông du khách nhất là các địa điểm trang trí hoa xuân và linh vật Rắn chào mừng năm mới. Người người nhà nhà nô nức rủ nhau "check-in" lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên người thân trước thời khắc chào đón năm mới.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, nhiều gia đình lựa chọn quây quần bên nhau, cùng làm lễ thắp hương cúng gia tiên, chuẩn bị chào đón năm mới với mong ước rằng những điều tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc và thành công sẽ đến với mọi người.

Cũng liên quan đến hoạt động chào đón Giao thừa, Công an thành phố Hà Nội cho biết để bảo đảm an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an thành phố Hà Nội sẽ huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, tổ chức chốt chặn để kịp thời xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm về pháo trái phép trong đêm Giao thừa.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ sử dụng các sản phẩm pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, quá trình sử dụng thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, phòng, chống nguy cơ cháy nổ và tai nạn về pháo. Mọi hành vi vi phạm về pháo trái phép, Công an thành phố khi phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng chào đón thời khắc Giao thừa Cùng với những điểm xem bắn pháo hoa, khu vực Đường hoa Tết Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh… tấp nập người dân và du khách đón Xuân trong đêm Giao thừa.