Thời tiết đêm Giao thừa: Thủ đô Hà Nội không mưa, tiếp tục rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trạm Phú Quý có gió giật mạnh cấp 8; trạm Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Huyền Trân có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đêm 28, ngày 29/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) và vùng biển từ Bình Định-Cà Mau, gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 3-5m.

Đêm 29, ngày 30/1, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m; vùng biển từ Khánh Hòa-Bình Thuận, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-5m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng thông tin ven biển phía Đông của Nam Bộ mực nước triều đang ở mức cao. Mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu là 393cm vào lúc 23 giờ ngày 27/1.

Từ chiều tối 28/1 đến ngày 29/1, ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu-Cà Mau xuất hiện triều cường; thời gian xuất hiện nước lớn từ 1-7 giờ và từ 14-22 giờ hằng ngày, độ cao nước lớn từ 395-405cm; khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và ngoài đê bao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ đang ở mức cao, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 400-410cm.

Khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian chiều tối và đêm.

Thời tiết các khu vực đêm 28 ngày 29/1

Phía Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa, chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận

- Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, chiều nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 17-19 độ C, phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21-24 độ C; phía Nam từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Nam Bộ

- Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Miền Đông đêm và sáng trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C./.

