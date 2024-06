Nguyên nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của khách vay

Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Sơn La tống đạt các quyết định đối với Lò Mạnh Hùng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Lò Mạnh Hùng (sinh năm 1991, trú tại phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 355, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, Hùng nguyên là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân thuộc một ngân hàng trên địa bàn thành phố Sơn La.

Tháng 5/2023, trong quá trình làm thủ tục giải ngân khoản vay cho khách hàng, Hùng đã làm trái quy định của ngân hàng, tự ý chiếm đoạt 350 triệu đồng tiền giải ngân khoản vay của bà M.H.V, trú tại phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La.

Đến tháng 6/2023, cũng với thủ đoạn trên, Hùng làm thủ tục giải ngân hai khoản vay, tiếp tục chiếm đoạt 475 triệu đồng của bà V.T.L, trú tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La và chiếm đoạt 520 triệu đồng của bà P.T.V.A, trú tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.

Tổng số tiền mà Lò Mạnh Hùng đã chiếm đoạt của các cá nhân trên là 1 tỷ 345 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục thụ lý điều tra, mở rộng vụ án; đồng thời, thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của bị can.

Nếu ai là bị hại của Lò Mạnh Hùng đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Sơn La trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật./.

