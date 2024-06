Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên tới 46-47 độ C liệu có bất thường?

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn quốc gia, việc nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội trong một số thời điểm lên tới 46-47 độ C là hoàn toàn bình thường, bởi mức nhiệt này phụ thuộc vào các yếu tố bề mặt.

Nắng nóng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thời gian qua, một số thông tin cho biết nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội trong một số thời điểm lên tới 45-47 độ C, trong khi mức nhiệt độ được cơ quan khí tượng dự báo đo được cao nhất là 37-38 độ C. Vì sao có sự chênh lệch này?

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về vấn đề trên, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong các tháng vừa qua (nhất là tháng Tư), nhiều khu vực trên cả nước đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, mức nhiệt độ của nắng nóng thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C Ngày 13/6, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 38 độ C.

Theo ông Khiêm, hiện nay cơ quan khí tượng thủy văn thực hiện công việc quan trắc khí tượng thủy văn cũng như đưa thông tin liên quan phải theo chuẩn mực nhất định của Tổ chức Khí tượng Thế giới.

“Như về nhiệt độ, cơ quan khí tượng thực hiện đo nhiệt độ không khí ở độ cao 2m trong lều khí tượng. Việc này là để hạn chế các hiện tượng bức xạ, ánh sáng trực tiếp cũng như các vật thể xung quanh. Vì thế nhiệt độ đo được thường khác so với nhiệt độ bề mặt,” ông Khiêm nhấn mạnh.

Ông Khiêm cho biết theo một số nghiên cứu, đánh giá thì tùy theo tính chất bề mặt, nhiệt độ ở trong lều khí tượng ở độ cao 2m có thể thấp hơn so với nhiệt độ tại bề mặt như mặt tôn, bê tông ngoài đường từ 10-20 độ C.

Ngoài ra theo ông Khiêm, việc cảm nhận nắng nóng ngoài trời còn phụ thuộc vào gió và độ ẩm môi trường. Nếu gió mạnh thì nhiệt độ sẽ thấp hơn.

Ví dụ như nhiệt độ cùng thời điểm đầu giờ chiều ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng ở mức 35 độ C, nhưng cảm nhận nhiệt độ ngoài trời ở Thành phố Hồ Chí Minh lúc nào cũng sẽ dễ chịu hơn so với ở Hà Nội. Lý do theo ông Khiêm là bởi ở Thành phố Hồ Chí Minh có gió Đông Nam từ biển đi vào.

“Vì vậy việc cảm nhận nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội trong một số thời điểm vừa qua lên tới 46-47 độ C so với mức nhiệt độ được cơ quan khí tượng dự báo 37-38 độ C, cũng không phải là yếu tố bất thường,” ông Khiêm nói.

Thông tin thêm về đợt nắng nóng hiện tại, chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết trong những ngày qua (từ 9-20/6), ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Trong số đó, nền nhiệt tại vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 35-38 độ C.

Tuy nhiên, từ ngày hôm nay, 21/6, nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Khoảng ngày 22/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng sẽ kết thúc. Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng có khả năng cũng sẽ kết thúc từ ngày 23/6./.