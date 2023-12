Nhiều địa phương bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân đón Tết an toàn

Công an tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bình Dương đã tổ chức ra quân, tập trung thực hiện các biện pháp tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm để người dân được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an toàn.

Lễ cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm tại Bình Dương. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Ngày 15/12, lực lượng Công an nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức ra quân, tập trung thực hiện các biện pháp tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm để người dân được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an toàn.

Tại Bình Dương, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 15/12 đến ngày 29/2/2024. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, xác định địa bàn, đối tượng cần tập trung đấu tranh triệt xóa, ưu tiên giải quyết ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết trong đợt cao điểm này, trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm trật tự xã hội, lực lượng chức năng tập trung đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm tội phạm, nhất là các nhóm thanh, thiếu niên sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm để gây án, giải quyết mâu thuẫn; đối tượng hoạt động liên tuyến, địa bàn giáp ranh; tội phạm lợi dụng công nghệ cao; tội phạm, hoạt động vi phạm pháp luật liên quan "tín dụng đen," đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản; tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ; các đối tượng kinh doanh có hoạt động bảo kê; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; tội phạm mua bán người, tệ nạn cờ bạc, mại dâm…

Trên lĩnh vực an ninh, lực lượng chức năng tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tập trung đông người, khiếu kiện, không để hình thành điểm nóng phức tạp, kéo dài; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, gian lận thương mại, sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng; hoạt động trốn thuế, đầu cơ hàng hóa; các đối tượng kinh doanh, vận chuyển, mua bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đối với tội phạm về ma túy, các đơn vị tập trung quản lý chặt các đối tượng nghiện ma túy ngoài xã hội, đối tượng có biểu hiện loạn thần, ngáo đá; triệt xóa các đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để tổ chức, sử dụng trái phép ma túy…

Đồng thời, tổ chức truy bắt các đối tượng truy nã; phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc, các vi phạm trật tự an toàn giao thông; cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; cơ sở không đảm bảo quy định về phòng cháy, chữa cháy, nhất là cơ sở đang bị đình chỉ, tạm đình chỉ vẫn lén lút hoạt động trong dịp Tết…

Hệ thống camera giám sát tại Trung tâm quản lý, điều hành phương tiện kỹ thuật phòng, chống tội phạm Công an tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân Giáp Thìn 2024, từ ngày 15/12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai kế hoạch thực hiện đợt cao điểm, đồng loạt ra quân nhằm tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiên quyết không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc trong nhân dân.

Trong đợt cao điểm này, Công an Vĩnh Phúc huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt đấu tranh đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, nhất là đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2024.

Công an tỉnh cũng tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan "tín dụng đen," tội phạm đường phố, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp Tết. Vĩnh Phúc phấn đấu trong đợt cao điểm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ 95% trở lên.

Các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; tăng cường xử phạt nguội qua hệ thống camera giao thông. Các đơn vị nghiệp vụ chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động, phá hoại, kích động gây rối an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh, các dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân năm 2024.

Mặt khác, các đơn vị kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; tổ chức rà soát, xác định các lễ hội đầu Xuân tiềm ẩn phức tạp để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng các giải pháp tổ chức lễ hội phù hợp; xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa phức tạp xảy ra.

Trong năm 2023, Công an Vĩnh Phúc đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.829 vụ việc vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm; điều tra làm rõ 407 vụ vi phạm về trật tự xã hội, với 859 đối tượng, thu hồi tài sản giá trị hơn 16,6 tỷ đồng. Các đơn vị đã phát hiện 11 vụ với 36 đối tượng, tạm giữ 30 xe mô tô có các hành vi tụ tập lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 39.500 trường hợp, phạt tiền trên 74,1 tỷ đồng…

Quang cảnh lễ ra quân tại tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Tại thành phố Thái Nguyên, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12 đến ngày 29/2/2024. Trong thời gian này, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân.

Ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, đặc biệt cần tích cực phát huy cao nhất hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Lực lượng Công an cũng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm; trong đó, chú ý các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thường diễn ra vào dịp Tết; tổ chức lực lượng tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trong năm 2023, công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm đã được lực lượng Công an tỉnh triển khai đồng bộ và quyết liệt, qua đó, tội phạm về trật tự xã hội trên toàn tỉnh đã giảm 8,4% so với cùng kỳ.

Lực lượng chức năng điều tra khám phá các vụ việc đạt 97%; điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 98%... Lực lượng Công an toàn tỉnh đã bắt giữ 533 vụ, 766 đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện, điều tra nhiều vụ án về tham nhũng, chức vụ, môi trường./.

