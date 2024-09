Nhiều trường học ở Hà Nội, Thái Nguyên cho học sinh nghỉ học ngày 9/9

Do chưa khắc phục xong sự cố do bão số 3, học sinh của 30 trường học ở Hà Nội chưa thể đi học từ ngày 9/9, nhiều em học sinh tại Thái Nguyên cũng được nghỉ học trong ngày đầu tuần.

Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt (quận Long Biên) bị thiệt hại nặng nề khi gãy đổ hơn chục cây xanh. (Ảnh: TTXVN phát)

Do chưa khắc phục xong sự cố do bão số 3, nhiều trường học ở Hà Nội, Thái Nguyên đã tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh của 30 trường học trên địa bàn chưa thể đi học từ ngày mai (9/9).

Trong 30 trường này, khối các quận, huyện, thị xã có 19 trường; khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 11 trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục các sự cố do bão số 3 gây ra, sớm đón học sinh quay trở lại trường học tập an toàn.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tại các trường học trên địa bàn thành phố không có thiệt hại về người, tuy nhiên cơ sở vật chất thiệt hại khá nhiều.

Toàn thành phố có 28 trường bị ngập nước, gần 3.100m tường bị đổ, gần 400 mái nhà, phòng học bị lật, gần 800 cửa chính, cửa sổ bị hư hỏng, gần 190 nhà xe bị hỏng, gần 1.900 biển bảng bị hỏng… Có 175 trường bị mất điện, trong đó nhiều trường ở các huyện Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai…

Các trường học của toàn thành phố có gần 7.500 cây xanh bị đổ, bật gốc, chủ yếu tại các trường ở quận, huyện: Thanh Trì, Phú Xuyên, Quốc Oai, Gia Lâm, Chương Mỹ, Long Biên, Hà Đông…

Số còn lại ở các trường trực thuộc, chủ yếu là ở Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trung học Phổ thông Minh Phú...

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3, bảo đảm các điều kiện để học sinh trở lại trường học.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra; thực hiện tổng vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh, bảo đảm các điều kiện tuyệt đối an toàn cho học sinh trở lại trường học.

Đối với các cơ sở giáo dục chưa bảo đảm điều kiện để học sinh quay lại trường học, khẩn trương tổng hợp báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Ba Đình, quận Ba Đình chủ động đến hỗ trợ nhà trường dọn dẹp khuôn viên của trường để sớm đưa con em đi học trở lại. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN phát)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và đảm bảo công tác an toàn trường học, ngày 8/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, chủ cơ sở các nhóm trẻ, trung tâm dạy thêm, trung tâm kỹ năng sống trên địa bàn thành phố cho trẻ em, học sinh nghỉ học ngày 9/9 để tập trung khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Các trường học tập trung tổ chức vệ sinh môi trường, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh để kịp thời tổ chức việc dạy và học khi tình hình đã ổn định; bố trí cán bộ ứng trực 24/24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Đồng thời, tiếp tục tổng hợp thiệt hại do cơn bão gây ra.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to kèm theo dông lốc và gió giật mạnh.

Nhiều trường học trên địa bàn đã bị ảnh hưởng như: Trường Trung học Cơ sở Quang Trung, nhiều khu vực trần nhà, trần cầu thang bị nứt, vỡ từng mảng lớn; Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, một phần mái tôn tầng 3 đã bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến đường dẫn vào các trường học vẫn đang ngập sâu trong nước như: Trường Tiểu học Núi Voi, Trường Trung học Cơ sở Túc Duyên…

Hoàn lưu bão số 3 cũng đã gây thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương trong tỉnh. Tại huyện Đồng Hỷ, mưa lớn đã khiến hai cháu nhỏ đều trú tại xã Văn Lăng bị lũ cuốn, hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân...

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết sơ bộ thiệt hại trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh là khoảng 11,8 tỷ đồng và có thể sẽ tăng lên trong những ngày tới.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, mưa sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới, do đó các lực lượng chức năng trong tỉnh vẫn đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, khắc phục hậu quả và tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa bão gây ra./.

Các trường học Hà Nội khẩn trương dọn dẹp, đón học sinh trở lại trường Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, cơn bão số 3 khiến nhiều trường học ở Hà Nội bị thiệt hại, trong đó chủ yếu là cây xanh và tường rào bị đổ, mái tôn bị tốc.