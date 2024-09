Bắc Ninh và Hải Dương cho học sinh nghỉ học để khắc phục hậu quả bão số 3

Dọn dẹp khuôn viên nhà trường sau những sự cố do bão. (Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN)

Trước những thiệt hại do bão số 3 gây ra, nhiều trường học ở Bắc Ninh, Hải Dương cho học sinh nghỉ để khắc phục hậu quả cơn bão.

Tại Bắc Ninh, chiều 8/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có thông báo cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học ngày thứ Hai 9/9 để tập trung khắc phục các sự cố sau bão.

Thông báo nêu rõ để bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non và học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan; các cơ sở giáo dục trên địa bàn và các đơn vị trực thuộc cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học ngày 9/9 (thứ Hai) để rà soát, khắc phục các thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Các lực lượng liên quan tại địa phương phối hợp với các nhà trường dọn vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở hạ tầng; kiểm tra lại hệ thống điện và các thiết bị trước khi sử dụng; có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; xử lý cây xanh, biển hiệu, mái tôn, cột cổng, tường bao đã bị gió bão làm nghiêng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ và học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên khi trở lại trường học vào ngày 10/9.

Vệ sinh trường lớp trước khi học sinh trở lại trường học. (Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN)

Đồng thời, có kế hoạch dạy bù những buổi học sinh nghỉ học vào thời gian thích hợp.

Trước đó, ngay sau Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 26 địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, trưa 8/9, tại cuộc họp đánh giá tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả sau bão, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đã yêu cầu các ngành giáo dục, y tế quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không để các em học sinh thiếu lớp, thiếu trường; không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu ngành giáo dục huy động lực lượng tại chỗ, cần thiết đề xuất bổ sung lực lượng quân sự, công an vào cuộc, nhanh chóng khắc phục thiệt hại để các trường học trở lại dạy và học từ ngày 10/9.

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, tính đến 17 giờ ngày 8/9, tại các trường học trên địa bàn đã có 1.570 cây xanh bị đổ; 57 nhà, lớp học; 2 nhà hiệu bộ bị tốc mái; 33 nhà xe tốc mái; 2 cột biến áp; 6 cột điện; 1 đèn cao áp bị chập, hỏng; 24 đơn vị bị đổ một đoạn tường bao.

Các phòng học bị tốc mái phần lớn là bị bay mái tôn chống nóng, ngoài ra còn có một số cơ sở giáo dục bị sập mái vòm khu vui chơi ngoài trời, tốc mái bể bơi, vỡ ô kính cửa...

Hiện ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương vệ sinh trường lớp, rà soát và chủ động khắc phục hậu quả bão số 3 để trẻ mầm non và học sinh có thể trở lại trường an toàn vào ngày 10/9.

Tại Hải Dương, để đảm bảo an toàn cho học sinh sau khi trở lại trường học sau bão, nhiều trường học tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 9/9 để tập trung khắc phục hậu quả bão số 3.

Tại huyện Nam Sách, mưa bão đã làm nhiều trường bị hư hỏng cơ sở vật chất, tốc mái nhiều phòng học, sập mái nhà vòm, hỏng cửa, cây cổ thụ bật gốc, nhiều phòng học bị mưa tạt ướt đồ dùng học tập.

Lực lượng quân đội, công an hỗ trợ các thầy, cô giáo dọn dẹp trường học sau bão để đón học sinh quay lại trường học. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Sau khi bão tan, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tích cực phối hợp cùng các nhà trường tập trung tổng dọn vệ sinh trường lớp, xử lý các cây xanh gãy đổ, rà soát lại trang thiết bị đồ dùng học tập.

Ngày 8/9, lãnh đạo huyện Nam Sách đã chỉ đạo các địa phương đánh giá kỹ cơ sở vật chất, phải đảm bảo thật sự an toàn mới cho học sinh đến trường. Theo đó, ngày 9/9, học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện tiếp tục nghỉ học để các địa phương và nhà trường khắc phục thiệt hại do bão gây ra, đảm bảo an toàn trường lớp.

Tính đến 18 giờ ngày 8/9, theo thông tin từ các Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương: Thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, Bình Giang, Ninh Giang, Thanh Hà tiếp tục cho tất cả học sinh nghỉ học ngày 9/9.

Các huyện Kim Thành cho 5 trường, Cẩm Giàng cho 12 trường, huyện Thanh Miện cho 27 trường và huyện Tứ Kỳ cho 39 trường nghỉ học.

Riêng thành phố Hải Dương, trong ngày 9/9, hầu hết các trường đều đón học sinh đi học trở lại. Chỉ một số ít trường bị ảnh hưởng nặng do bão, vẫn chưa đảm bảo an toàn để đón học sinh như Tiểu học Quyết Thắng, Tiểu học Tiền Tiến...

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đến thăm Trường THCS Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc và chỉ đạo khắc phục việc sửa chữa các lớp học, phòng học bị tốc mái, hư hỏng để sớm đón học sinh trở lại học bình thường. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Ở khối trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, có 11 trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 9/9 gồm: Chí Linh, Kim Thành, Thanh Hà, Gia Lộc II, Cẩm Giàng, Cẩm Giàng II, Cầu Xe, Bình Giang, Kẻ Sặt, Đường An, Phúc Thành.

Hiện, tỉnh Hải Dương đang tiếp tục thống kê, tổng hợp tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra, huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Sáng 8/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã tổ chức đoàn đi kiểm tra và đôn đốc việc khắc phục hậu quả do bão gây ra tại một số trường ở thành phố Hải Dương và huyện Cẩm Giàng. Đoàn công tác chỉ đạo các trường căn cứ tình hình thực tế chủ động cho học sinh đi học trở lại.

Chiều cùng ngày, khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại trường Trung học Cơ sở Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu cũng đã có ý kiến chỉ đạo với địa phương và ngành Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu các nhà trường rà soát kỹ cơ sở vật chất trường lớp, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn mới đón học sinh đi học trở lại./.

