Nhóm Arab-Hồi giáo đệ trình LHQ dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Gaza

Một dự thảo nghị quyết do các quốc gia Arab-Hồi giáo soạn thảo kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn ở Dải Gaza sẽ được đệ trình tại phiên họp ngày 8/12 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Binh sĩ Israel tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ ở Dải Gaza, ngày 3/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, báo Ahram Online của Ai Cập ngày 7/12 dẫn các nguồn thông tin cho biết một dự thảo nghị quyết do các quốc gia Arab-Hồi giáo soạn thảo kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn ở Dải Gaza sẽ được đệ trình tại phiên họp ngày 8/12 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong phiên họp trên, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng sẽ xem xét thông điệp do Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra.

Trước đó, trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 6/12, Tổng thư ký Guterres đã viện dẫn Điều 99 của Hiến chương Liên hợp quốc cho phép ông lưu ý Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bất kỳ vấn đề nào mà ông cho là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Ngoại trưởng Ai Cập: Người Palestine phải quyết định tương lai Dải Gaza Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh Chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine là đại diện hợp pháp của người dân Palestine và họ nên được trao quyền quản lý cả Bờ Tây và Dải Gaza.

Theo các nguồn tin trên, Palestine và Nhóm Arab-Hồi giáo tại Liên hợp quốc hy vọng thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ khuyến khích Mỹ hành động thay vì sử dụng quyền phủ quyết.

Tuy nhiên, tất cả các bên đều lo ngại rằng áp lực mạnh mẽ do Mỹ gây ra có thể cản trở nghị quyết đảm bảo có đủ 9 phiếu tối thiểu cần thiết để được thông qua.

Một dự thảo nghị quyết khác do Ai Cập soạn thảo về tình hình ở Gaza vẫn đang trong quá trình thương thảo. Dự thảo nghị quyết này dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào tuần tới.

Ngày 15/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi kéo dài thời gian ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza, lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel nổ ra vào ngày 7/10.

Sau đó, hôm 22/11, một lệnh ngừng bắn tạm thời đã được đảm bảo ở Gaza nhờ các nỗ lực hòa giải của Ai Cập, Qatar và Mỹ.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần này đã sụp đổ vào ngày 1/12 sau khi phía Israel nối lại các cuộc pháo kích và không kích vào Gaza.

Theo thống kê do Cơ quan Y tế Palestine công bố ngày 7/12, cuộc xung đột đã khiến 17.177 người ở Gaza thiệt mạng và hơn 46.000 người khác bị thương./.