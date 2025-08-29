Những màn ngụy trang đặc biệt của chiến sỹ Z176 tại Triển lãm 80 năm thành tựu

Nghệ thuật ngụy trang, nghi binh và nghi trang với những khí tài, trang phục đã khiến màn trình diễn “hô biến” của các chiến sỹ Z176 nhận được nhiều tán thưởng của khách tham quan.

Nghệ thuật ngụy trang, nghi binh và nghi trang với những khí tài, trang phục đã khiến màn trình diễn “hô biến” của các chiến sỹ Z176 nhận được nhiều tán thưởng của khách tham quan tại triển lãm Triển lãm thành tựu 80 năm đất nước ở Đông Anh, Hà Nội.

Trong cuộc chiến giành lấy tự do, sức mạnh không chỉ nằm ở hỏa lực hay sự dũng cảm vô song. Sức mạnh còn ẩn chứa trong trí tuệ, trong khả năng biến mình thành bóng hình, đánh lừa và vô hiệu hóa ý đồ của kẻ địch.

Đó chính là nghệ thuật của sự im lặng, ẩn mình - Nghệ thuật ngụy trang, nghi binh, nghi trang đã trở thành một vũ khí bí mật, một tấm màn vô hình bảo vệ người lính.

Hành trình của nghệ thuật này đã đi qua nhiều thế kỷ, và tại Việt Nam, nó được hiện đại hóa và nâng tầm ở Nhà máy Z176 - thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng./.