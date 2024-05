Những món quà thiết thực từ đất liền gửi tặng quân, dân đảo Trường Sa

Đại tá Ngô Văn Thành - Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 21 tặng quà cho các chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/21. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Mỗi chuyến các đoàn công tác ra thăm đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, bằng tình cảm ân cần, chu đáo đối với vùng lãnh thổ thiêng liêng, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đã trao gửi nhiều phần quà về vật chất và tinh thần đến các điểm đảo, nhà giàn trong hành trình đoàn đi qua.

Trong chuyến thăm, Bộ Tư lệnh Hải quân, các cơ quan/tổ chức Trung ương và địa phương của Đoàn công tác số 21 đã gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Trường Sa, Nhà giàn DK1 nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Nguồn cổ vũ tinh thần to lớn

Đoàn công tác số 21 ra thăm đảo Trường Sa gồm hơn 270 đại biểu đến từ Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Nội vụ, tỉnh Yên Bái, tỉnh Tây Ninh; các cơ quan ban, ngành trung ương, địa phương, văn nghệ sĩ và phóng viên báo đài đã hoàn thành chuyến thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc từ ngày 18-24/5.

Đoàn do Đại tá Ngô Văn Thành - Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân làm trưởng đoàn đã thăm quân, dân đảo Len Đao, Sinh Tồn Đông, An Bang, Đá Tây C, Đá Đông B, Trường Sa và nhà giàn DK 1/21 (Ba Kè).

Linh thiêng các hoạt động dịp Đại lễ Phật đản trên Quần đảo Trường Sa Chùa Trường Sa và Chùa Sinh Tồn Đông là các "cột mốc tâm linh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Việt Nam.

Trước khi rời cảng, đoàn dâng hương tại Tượng đài Đoàn tàu không số, thuộc Lữ đoàn 125, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu, mở ra tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển.

Tại những nơi đến thăm, thành viên đoàn công tác được các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tình hình đời sống của người dân trên đảo.

Đại úy Thang Huy Nam - Chính trị viên nhà giàn DK1/21, thông tin năm 2023, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tiểu đoàn DK1 giao phó. Đặc biệt, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện cơ động, 100% chiến sĩ đạt loại khá, giỏi trong huấn luyện. Không dừng lại ở đó, nhà giàn còn là chỗ dựa vững chắc, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển. Năm 2023, nhà giàn đã cung cấp 15.000 lít nước sinh hoạt, hỗ trợ hàng trăm ký gạo, dầu ăn, các nhu yếu phẩm cho ngư dân khi hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản khu vực gần nhà giàn những lúc bị thiếu hụt nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm.

Đoàn đại biểu Bộ Nội Vụ tặng quà cho các chiến sĩ trên đảo An Bang. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Đón nhận tình cảm nơi đất liền dành cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị trên nhà giàn DK1/21, Đại úy Thang Huy Nam tâm sự: "Chưa bao giờ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn cảm thấy vui như ngày hôm nay, khoảng cách giữa đất liền và nhà giàn gần đến vậy. Chúng tôi đã đón nhận tình cảm của đất liền, quà tặng. Đây là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần hết sức to lớn để cán bộ, chiến sĩ nhà giàn luôn an tâm công tác, xác định tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, những người lính trên nhà giàn luôn quyết tâm cao, giữ vững chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng, không lơ là mất cảnh giác, sẵn sàng ứng trực xử lý tốt mọi tình huống trong thẩm quyền với tinh thần 'Còn người, còn nhà giàn”.

Hậu phương và đất liền luôn luôn sát cánh

Ông Hoàng Quốc Long - Vụ trưởng Vụ công tác thanh niên (Bộ Nội Vụ), Phó Trưởng đoàn công tác cho hay Đoàn Công tác đã đi thăm hỏi, động viên và tặng quà quân và dân trên huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 với nhiều phần quà có giá trị lớn cả về tinh thần và vật chất. Đó là những phần quà như: Tivi, tủ lạnh, máy tính, bộ âm thanh hát karaoke, quạt tích điện, loa kéo tay và nhu yếu phẩm các loại, đặc sản quê hương…

“Đó chính là những món quà thiết thực đối với cán bộ, chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI để tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho quân và dân huyện đảo nhà giàn yên tâm, phấn khởi gắn bó với biển đảo, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc”, ông Hoàng Quốc Long nhấn mạnh.

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM (thành viên của Aikya Group) tặng quà cho các chiến sĩ trên đảo Trường Sa. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Trong đoàn công tác số 21, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều phần quà giá trị trao tặng với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; trong đó Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tài trợ và tặng quà gần 2 tỷ đồng, tỉnh Tây Ninh tặng quà và quy thành tiền trị giá 500 triệu đồng và 500 triệu đồng hỗ trợ Quỹ “Xanh hoá Trường Sa”, Bộ Nội Vụ tặng quà và quy thành tiền trị giá hơn 400 triệu đồng, tỉnh Yên Bái tặng quà và tiền mặt trên các đảo trị giá hơn 200 triệu đồng…

Đặc biệt, Chương trình Tủ thuốc Trường Sa đã được triển khai nhiều năm nhằm huy động sự hỗ trợ của các ban ngành, doanh nghiệp với công tác chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên các đảo. Ông Hà Ngọc Sơn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM (thành viên của Aikya Group) cho hay những năm gần đây công ty đẩy mạnh phong trào thiện nguyện và đóng góp cho xã hội và cho những lực lượng bộ đội biên phòng là bộ đội biển đảo xa xôi của Tổ quốc.

Qùa tặng được vận chuyển lên đảo Trường Sa. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

“Chương trình tủ thuốc cho Trường Sa được chúng tôi triển khai trong 5 năm gần đây và năm nay chúng tôi thêm kế hoạch mới đó là tham gia vào trong Chương trình Xanh hóa Trường Sa thông qua việc tài trợ những vườn rau cho các chiến sĩ trên các điểm đảo và Nhà giàn. Tôi nghĩ đây là một hoạt động rất thiết thực để đảm bảo đời sống vật chất cho các chiến sĩ trên đảo, tránh sự thiếu thốn từ đất liền và đây cũng là các phong trào mà hiện nay Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng đang phát động cho các doanh nghiệp cùng tham gia”, ông Hà Ngọc Sơn phân tích.

Với chương trình tủ thuốc Trường Sa, mong muốn của TV.PHARM là cung cấp những viên thuốc chữa bệnh và các kiến thức về bảo vệ sức khỏe với những loại thuốc bảo vệ sức khỏe cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho các chiến sĩ.

Đoàn công tác của Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ tặng quà cho các chiến sĩ trên đảo Đá Tây C. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Ông Nguyễn Thành Tiễn - Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Tây Ninh, Phó trưởng đoàn công tác số 21 cho hay trên hành trình đoàn đến đi qua, các chiến sĩ trẻ đều thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, nỗ lực dấn thân, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

“Điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy rất xúc động. Các bạn, các đồng chí đã tiếp tục khắc họa lên hình ảnh của những người cộng sản trẻ tuổi kiên trung, bất khuất, luôn noi theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại, các thế hệ cha anh đi trước. Vì vậy, những người lính nơi đảo Trường Sa luôn yên tâm vì có hậu phương đất liền luôn luôn đứng gần, đứng cạnh các đồng chí và là chỗ dựa vững chắc để các đồng chí an tâm công tác. Nhân chuyến công tác này, tỉnh Tây Ninh tặng quà và quy thành tiền trị giá 500 triệu đồng và 500 triệu đồng hỗ trợ Quỹ Xanh hóa Trường Sa”, ông Nguyễn Thành Tiễn cho hay.

Đặc biệt, đoàn công tác không chỉ mang đến những món quà, những công trình vật chất, mà còn qua lời ca tiếng hát của các ca sĩ, diễn viên của Nhà hát ca múa nhạc Quân đội. Các chương trình giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác và các chiến sĩ sẽ chắp cánh thêm ước mơ, tình cảm và niềm tin yêu đối với quân và dân nơi đảo xa./.