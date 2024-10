Ninh Thuận: Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

Một góc thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, cho hay để đạt mục tiêu giải ngân hết nguồn vốn vào cuối năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và công điện 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh luôn xác định rõ nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần ưu tiên tập trung chỉ đạo, triển khai đến cuối năm 2024, kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không giải ngân được.

Đối với các công trình, dự án trọng điểm, kết nối liên vùng… có sử dụng vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các chủ đầu tư tranh thủ thời gian trước mùa mưa lũ, tăng ca làm việc; huy động thêm nguồn lực thực hiện nhằm đảm bảo công trình được xây dựng đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Chủ đầu tư cần làm việc cụ thể từng nhà thầu có kế hoạch chi tiết cho từng công trình từ nay đến hết ngày 31/12/2024; đồng thời, theo dõi tiến độ thực hiện, kiểm tra, giám sát hằng ngày tại công trường; qua đó nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc để giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết kịp thời, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Các chủ đầu tư phải đẩy nhanh công tác chuyển đổi đất rừng và trồng rừng thay thế, nhất là dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn (huyện Ninh Sơn) đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng); đẩy nhanh tiến độ dự án đường vành đai phía Bắc của tỉnh; có phương án đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức thi công trong tình hình thời tiết bất lợi để hoàn thành dự án Hồ chứa nước Sông Than trong năm 2024.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư sớm hoàn tất thủ tục thiết kế, bổ sung tuyến kênh nhánh và đẩy nhanh công tác đền bù dự án kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc Hệ thống thủy lợi Sông Cái-Tân Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu các huyện, thành phố tập trung huy động và giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, đảm bảo nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm như: đường giao thông nối Cao tốc Bắc-Nam với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà Ná (huyện Thuận Nam); dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8); dự án kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc Hệ thống thủy lợi Sông Cái-Tân Mỹ.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Thuận Nam và huyện Ninh Hải cần chú trọng đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải); phấn đấu đến ngày 31/12 tới phải giải ngân hết kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đã giao.

Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia luôn được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong 9 tháng năm 2024, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Ninh Thuận đã đạt kết quả rất tích cực, đạt 62,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 55,7% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, cho biết việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia luôn được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 32 nhiệm vụ cụ thể; đồng thời, phân công trách nhiệm cho từng chủ Chương trình, địa phương phân khai kịp thời nguồn vốn để triển khai thực hiện. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và đầy tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể đến ngày 30/9 vừa qua, tỉnh đã giải ngân đạt trên 1.731 tỷ đồng so với nguồn vốn giao trên 2.775 tỷ đồng, đạt 62,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 55,7% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao (trên 1.731 tỷ đồng so với trên 3.100 tỷ đồng); trong đó, vốn trong nước giải ngân đạt trên 1.310 tỷ đồng so với hơn 2.016 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn nước ngoài giải ngân đạt trên 421 tỷ đồng so với trên 759 tỷ đồng, đạt 55,4% kế hoạch./.

