Nội bộ Ngân hàng Trung ương châu Âu bất đồng về đường hướng lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 11/9, khi lạm phát vẫn phù hợp với mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, ECB có thể sẽ để ngỏ khả năng nới lỏng chính sách trong bối cảnh chính trị và thương mại đầy căng thẳng.

ECB đã giảm lãi suất chủ chốt xuống còn 2% trong giai đoạn một năm tính đến tháng 6, nhưng đã giữ nguyên mức này kể từ thời điểm đó. Ngân hàng này lập luận rằng nền kinh tế của Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) đang ở trong "trạng thái tốt", nhưng vẫn không loại trừ khả năng nới lỏng hơn nữa.

Các dữ liệu gần đây càng củng cố thêm quan điểm lạc quan này, giúp các nhà hoạch định chính sách có thời gian để tìm hiểu về những tác động mà thuế quan Mỹ, việc Chính phủ Đức tăng chi tiêu và những bất ổn chính trị tại Pháp có thể gây ra cho tăng trưởng và lạm phát.

Như vậy, nhiều khả năng Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ một lần nữa không cung cấp thông tin về lộ trình lãi suất trong tương lai tại cuộc họp lần này, tương tự như hồi tháng 7, khi bà đã khéo léo né tránh mọi câu hỏi về các bước đi tiếp theo.

Tuy nhiên, các thành viên trong Hội đồng Thống đốc của ECB đang có những quan điểm trái chiều về hướng đi sắp tới.

Các thành viên có quan điểm "diều hâu", những người phản đối việc nới lỏng hơn nữa, cho rằng nền kinh tế Eurozone đã cho thấy khả năng phục hồi một cách đáng ngạc nhiên trước các căng thẳng thương mại, và tăng trưởng đang được hỗ trợ tốt bởi hoạt động tiêu dùng tư nhân sôi động.

Họ cho rằng với sự phục hồi của sản xuất công nghiệp và sự gia tăng mạnh mẽ trong chi tiêu của Chính phủ Đức, nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức độ vừa phải.

Mặc dù mức thuế 15% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) cao hơn dự đoán, các doanh nghiệp đang cho thấy khả năng thích ứng của mình, và việc hai bên đã đạt được một thỏa thuận cũng giúp bù đắp một phần cho những tác động tiêu cực.

Nhà kinh tế Reinhard Cluse của UBS nhận định rằng chu kỳ nới lỏng của ECB đã kết thúc. Ông cho rằng ECB sẽ không cắt giảm lãi suất thêm nữa trong bối cảnh đã có một gói kích thích tài khóa quy mô lớn nhắm vào lĩnh vực quốc phòng và cơ sở hạ tầng, vốn được dự báo sẽ có tác động ngày càng rõ rệt từ đầu năm 2026.

Đồng tiền mệnh giá 20 euro tại Brussels (Bỉ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngược lại, những nhà hoạch định chính sách có quan điểm "bồ câu" lại cho rằng các mức thuế của Mỹ vẫn chưa thể hiện tác động đầy đủ đến nền kinh tế, và có thể làm suy yếu tốc độ tăng trưởng vốn đã ở mức thấp, qua đó đảo ngược đà tăng của tiêu dùng.

Điều này sau đó có thể gây áp lực lên giá cả vào năm tới, đúng vào thời điểm lạm phát được dự báo sẽ giảm xuống dưới mức mục tiêu.

Thực trạng này làm dấy lên nguy cơ các doanh nghiệp sẽ thay đổi chính sách định giá và tiền lương, từ đó củng cố tình trạng tăng trưởng giá cả yếu ớt, tương tự như giai đoạn trước đại dịch.

Trong khi đó, các đợt cắt giảm lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng sẽ khiến đồng euro mạnh lên so với đồng USD, tạo thêm áp lực giảm giá.

Thêm một vấn đề đau đầu nữa cho ngân hàng trung ương khu vực đồng euro là đợt bất ổn chính trị mới tại Pháp, vốn đã đẩy lợi suất trái phiếu của Pháp tăng vọt. ECB có công cụ để can thiệp, nhưng chỉ khi chi phí đi vay tăng một cách "bất hợp lý và hỗn loạn."

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, trường hợp của Pháp hiện nay không đáp ứng tiêu chí đó, vì việc lợi suất trái phiếu tăng là điều có thể hiểu được trong bối cảnh nợ công của nước này đang ở mức cao và nền kinh tế tăng trưởng yếu.

Như vậy, bà Lagarde khó có thể loại trừ hoàn toàn khả năng cắt giảm lãi suất thêm nữa, đặc biệt khi lạm phát được dự báo sẽ giảm xuống dưới mục tiêu 2% của ECB vào năm tới.

Điều này tiếp tục củng cố các dự đoán trên thị trường rằng ECB sẽ thực hiện một đợt cắt giảm mang tính "phòng ngừa" cuối cùng vào khoảng thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

ECB sẽ công bố quyết định lãi suất vào lúc 19:15, sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch Lagarde vào lúc 19:45 ngày 11/9 (theo giờ Việt Nam./.

