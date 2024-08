Nước Anh có thể sắp trải qua ngày nóng nhất trong năm

Những ngày qua, Anh đã trải qua thời tiết nóng bức với nhiều nơi ghi nhận mức 20 độ C và dự báo sẽ đạt đỉnh trong ngày 12/8 với nhiệt độ 34-35 độ C.

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/8 có thể là ngày nóng nhất trong năm tại Anh với nhiệt độ cao nhất dự kiến đạt 34-35 độ C.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Anh (Met Office) cho biết gió áp suất cao mang theo không khí ấm từ châu Âu khiến nhiệt độ tăng vào ngày 11/8 và duy trì ở mức cao vào ngày 12/8, nhưng dự kiến sẽ trở lại mức trung bình vào ngày 13/8.

Các chuyên gia dự báo nhiệt độ khó có thể vượt quá mức 40,3 độ C được ghi nhận tại Coningsby, Lincolnshire vào ngày 19/7/2022, đây là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Anh.

Những ngày qua, Anh đã trải qua thời tiết nóng bức với nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ ở mức cao là 20 độ C. Dự báo nhiệt độ sẽ đạt đỉnh trong ngày 12/8.

Chuyên gia dự báo thời tiết Craig Snell của Met Office cho biết tại nhiều nơi, thời tiết oi nóng sẽ đi kèm với độ ẩm cao.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời tiết nóng như vậy có thể cực kỳ nguy hiểm đối với những người dễ bị tổn thương. Số liệu từ chiến dịch Warm this Winter cho thấy trong 12 tháng qua, thời tiết là nguyên nhân khiến 4,5 triệu người Anh (8% dân số) bị ốm.

Met Office khuyến cáo người dân nên kéo rèm cửa vào lúc cao điểm nắng nóng trong ngày và uống nhiều nước.

Dự báo London, Đông Anglia và một số khu vực sẽ hứng chịu thời tiết oi nóng, với nhiệt độ cao nhất dự kiến là 33 độ C ở London, 26 độ C ở Manchester và 21 độ C ở Edinburgh. Cho đến nay, ngày nóng nhất của năm 2024 là ngày 19/7, khi nhiệt độ ở trung tâm thủ đô London lên tới 31,9 độ C.

Ngoài ra, Met Office đã ban hành cảnh báo thời tiết màu vàng cho các khu vực chịu ảnh hưởng của giông bão trong 24 giờ tới, thông báo cho các tài xế về nguy cơ tầm nhìn hạn chế do mưa và một số tuyến đường sẽ bị đóng.

Theo chuyên gia Snell, giông bão đã bắt đầu vào Cộng hòa Ireland, tiếp đó hướng về Bắc Ireland, di chuyển qua Scotland và miền Bắc nước Anh./.

Kỷ lục về ngày nóng nhất từ trước đến nay liên tục bị xô đổ Theo Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu đã tăng lên 17,15 độ C, cao hơn 0,06 độ C so với kỷ lục 17,09 độ C ghi nhận ngày 21/7.