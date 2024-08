Hàn Quốc ghi nhận số ngày nắng nóng cao kỷ lục

Người dân tránh nóng trên bãi biển tại Busan, Hàn Quốc, ngày 11/6/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 7/8, Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc đã công bố kết quả phân tích diễn biến thời tiết tháng Bảy, theo đó trong tháng này, số ngày xảy ra hiện tượng “đêm nhiệt đới” ở Hàn Quốc là 8,8 ngày, cao gấp 3 lần so với mức bình quân hàng năm và là nhiều nhất kể từ sau mức kỷ lục trước đó 8,5 ngày hồi tháng 7/1994.

Hiện tượng “đêm nhiệt đới” xảy ra khi nhiệt độ vào ban đêm (từ 18h01 tới 9h ngày hôm sau) vượt ngưỡng 25 độ C.

Đặc biệt, tại các địa phương của Hàn Quốc như thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon), thành phố Pohang (Bắc Gyeongsang) và thành phố Jeongeup (tỉnh Bắc Jeolla) có số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới lên tới 17 ngày. Tại thủ đô Seoul, số đêm nhiệt đới cũng lên tới 13 ngày.

Thống kê cho thấy nhiệt độ thấp nhất bình quân trên toàn Hàn Quốc trong tháng Bảy là 23,3 độ C, cao hơn 2,1 độ C so với bình quân hàng năm và cũng là mức cao thứ 2 sau tháng 7/1994 với nền nhiệt 23,4 độ C.

Trong số 62 địa điểm tính nhiệt độ bình quân trên toàn quốc, có tới 15 địa điểm có nhiệt tối thiểu trong ngày trong tháng Bảy ở mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu tiến hành quan trắc đến nay.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 31/7 ở thành phố Gangneung là 30,4 độ C, trong khi con số này ở thành phố Sokcho (tỉnh Gangwon) là 30,3 độ C hôm 29/7.

Theo cơ quan trên, nguyên nhân khiến hiện tượng đêm nhiệt đới xảy ra nhiều trong tháng Bảy là do luồng không khí ấm chứa một lượng lớn hơi nước theo gió Tây Nam tràn vào Bán đảo Triều Tiên làm tăng độ ẩm trong không khí, khiến quá trình giảm nhiệt vào ban đêm bị chậm lại.

Theo số liệu thống kê trong lịch sử, tháng Bảy hàng năm, bình quân số ngày nắng nóng trên toàn Hàn Quốc là 4,1 ngày.

Trong năm nay, lượng mưa đo được trên cả nước này trong tháng Bảy là 383,6mm, cao hơn nhiều so với mức bình quân hàng năm từ 245,9 đến 308,2mm./.

Hàn Quốc ghi nhận 11 ca tử vong liên quan nắng nóng Dữ liệu từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hàn Quốc cho biết 11 người đã được báo cáo tử vong do các nguyên nhân nghi ngờ liên quan đến nắng nóng từ ngày 20/5 cho đến ngày 3/8.