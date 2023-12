Phát hiện đường dây làm giả kính xe ôtô gắn mác thương hiệu uy tín

Khám xét tại cửa hàng kinh doanh và hai kho chứa hàng, lực lượng Công an thu giữ 500 tấm kính xe ôtô các loại in giả logo của nhiều thương hiệu lớn như có giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại 1 cơ sở sản xuất phụ tùng giả mạo .(Ảnh minh họa)

Tối 15/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa phá một chuyên án đường dây sản xuất, buôn bán số lượng lớn kính xe ôtô các loại, giả nhãn mác của nhiều hãng xe ôtô có thương hiệu trên thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện tại cơ sở kinh doanh kính ôtô trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) do Trần Quốc Lợi (sinh năm 1978) và Trịnh Thị Kim Như (sinh năm 1988) làm chủ có nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ cơ sở kinh doanh này có hành vi sản xuất, buôn bán số lượng lớn kính xe ôtô các loại, giả nhãn mác thương hiệu của nhiều hãng xe lớn trên thị trường.

Khám xét tại cửa hàng kinh doanh và hai kho chứa hàng, lực lượng Công an thu giữ 500 tấm kính xe ôtô các loại in giả logo của nhiều thương hiệu lớn như Toyota, Mercedes, Peugeot, Kia, For, Huyndai…có giá trị hơn 1 tỷ đồng, cùng nhiều tang vật liên quan.

Hà Nội tiến hành tiêu hủy gần 8 tấn hàng hóa giả nhãn mác Hàng hóa là bao bì nilon các sản phẩm bột ngọt giả các nhãn hiệu Vedan, Knorr, Miwon, Ajinomoto và bao bì nilon sản phẩm bột giặt giả nhãn hiệu Omo.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Quốc Lợi và Trịnh Thị Kim Như khai nhận mua các loại kính xe ôtô nhãn hiệu của Trung Quốc rồi vận chuyển về Việt Nam.

Sau đó, trực tiếp sử dụng các thiết bị máy móc, dung dịch chuyên dụng để tẩy xóa logo nhãn hiệu Trung Quốc có trên kính. Tiếp đó, Lợi và Như dùng các phần mềm tự thiết kế, sao chép logo của những hãng xe nổi tiếng để in lên trên các tấm kính đã được tẩy xóa.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật./.