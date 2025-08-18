Phát triển Binh chủng Pháo binh thành Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa hiện đại

“Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, xây dựng binh chủng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao, đặc biệt Binh chủng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển thành Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa hiện đại..., đòi hỏi toàn Binh chủng, trong đó có Lữ đoàn Pháo binh 45 phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra."

Đây là yêu cầu của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh đối với Lữ đoàn Pháo binh 45 tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (22/8/1945-22/8/2025) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì của Lữ đoàn, diễn ra sáng 18/8 tại Hà Nội.

Lữ đoàn Pháo binh 45 tiền thân là Chi đội 19 - chi đội giải phóng quân được thành lập ngày 22/8/1945 tại Chiến khu Lạc Quần, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (nay là xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình).

Là đơn vị ra đời sớm của Quân đội nhân dân Việt Nam, đơn vị có bề dày truyền thống vẻ vang, vinh dự được Bác Hồ kính yêu đặt tên “Trung đoàn Tất Thắng." Hai lần được tặng thưởng danh hiệu cao quý "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân," lịch sử Đoàn Pháo binh Tất Thắng (Lữ đoàn Pháo binh 45) gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Binh chủng Pháo binh và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Từ đơn vị tiền thân là Chi đội 19 Vệ Quốc đoàn, trải qua các lần đổi phiên hiệu, đến nay là Lữ đoàn Pháo binh 45, đơn vị luôn phát huy tinh thần liên tục phấn đấu. Bằng trí tuệ, công sức, xương máu của mình, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, ngoan cường, xây dựng Lữ đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát triển toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của Lữ đoàn, Đại tá Nguyễn Huy Thái, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 45, cho biết là đơn vị trọng pháo tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung đoàn 45 (phiên hiệu cũ của Lữ đoàn Pháo binh 45) đã hành quân cơ động, bảo đảm bí mật, vào vị trí tập kết an toàn trên 500km đường đèo dốc, trực tiếp kéo pháo vào, kéo pháo ra rồi lại kéo pháo vào theo phương châm “Đánh chắc, tiến chắc” của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Đây cũng là đơn vị vinh dự được bắn loạt đạn đầu tiên vào cụm cứ điểm Him Lam, mở màn cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mang mật danh Đoàn Pháo binh B5 - Quân giải phóng Bắc Quảng Trị, đơn vị đã có mặt ở hầu hết các mặt trận, các chiến dịch lớn, ghi dấu ấn với nhiều chiến thắng tiêu biểu, là một trong những đơn vị bắn loạt đạn cuối cùng vào Bộ Tổng Tham mưu ngụy lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, góp phần làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn là một trong những đơn vị được giao làm nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Bộ Quốc phòng và Binh chủng Pháo binh là tổ chức huấn luyện và bắn pháo lễ đón các nguyên thủ quốc gia sang thăm Việt Nam và bắn pháo lễ trong các sự kiện trọng đại của đất nước.

Đội pháo lễ Lữ đoàn 45 (Binh chủng Pháo binh) bắn chào mừng trong lễ đón các nguyên thủ quốc gia thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tiêu biểu như nhiệm vụ bắn pháo lễ tại Đại Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; giúp đỡ Quân đội Hoàng gia Campuchia huấn luyện bắn pháo lễ trong Đại lễ hỏa táng và lễ chuyển di cốt cựu Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk; bắn pháo lễ trong Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (năm 2015) và Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2024); từ 2017 đến nay, 10 lần thực hiện bắn pháo lễ đón nguyên thủ quốc gia sang thăm nước ta..., và sắp tới là nhiệm vụ bắn pháo lễ trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Lữ đoàn Pháo binh 45, vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh đã gắn Huân chương Quân công lên Quân kỳ quyết thắng của đơn vị.

Kế thừa, phát huy thành tích 80 năm qua, để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong yêu cầu Lữ đoàn Pháo binh 45 tranh thủ mọi thời cơ, tích cực đổi mới, sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; quản lý, khai thác, làm chủ các loại trang bị kỹ thuật, nhất là trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, tiếp tục là cái nôi của phong trào “Pháo thủ toàn năng."

Cùng với đó, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong lưu ý Lữ đoàn Pháo binh 45 tập trung xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp quy định, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong bày tỏ tin tưởng, với niềm phấn khởi, tự hào về hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cán bộ, chiến sỹ, Lữ đoàn Pháo binh 45 sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tạo ra những tiến bộ mới, toàn diện, vững chắc hơn nữa; giữ vững và phát huy truyền thống “Đoàn kết, Tất thắng, đánh giỏi, bắn trúng” của đơn vị, tô thắm truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của Binh chủng Pháo binh anh hùng./.

