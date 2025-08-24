Phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Nepal

Nhận lời mời của Phó Tổng thống Nepal Ram Sahaya Prasad Yadav, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Nepal từ ngày 23-25/8.

Sáng 24/8, tại thủ đô Kathmandu, Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiến hành hội đàm.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đi theo đoàn, tại hội đàm, Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav chào mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Nepal, khẳng định Chính phủ Nepal đánh giá cao và đặc biệt coi trọng chuyến thăm này, chuyến thăm cấp cao nhất của Việt Nam đến Nepal kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav nhiệt liệt chúc mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và gửi lời chúc mừng tới các vị lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; nhấn mạnh chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi Mới, Việt Nam đã đạt được sự phát triển thần kỳ, trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác học tập, trong đó có Nepal.

Phó Tổng thống Nepal, Ram Sahaya Prasad Yadav tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn Phó Tổng thống và phía Nepal về sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị, thắm tình hữu nghị; khẳng định lãnh đạo Việt Nam và cá nhân bà rất coi trọng chuyến thăm, đặc biệt đúng vào thời điểm lịch sử khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời mong muốn củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng Chính phủ và nhân dân Nepal về những thành tựu phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao mức sống nhân dân; bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm và sự lãnh đạo của Chính phủ hiện nay, Nepal sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2030.

Trong bầu không khí chân thành và hữu nghị, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ tình hình và mục tiêu phát triển của mỗi nước, đề ra các phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên nhất trí cho rằng Việt Nam và Nepal đang cùng đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, với Việt Nam là đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược nhằm đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, trong khi Nepal đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình vào năm 2030.

Trên cơ sở đó, hai nước cần tăng cường hơn nữa trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau để đạt được những mục tiêu đề ra.

Để tăng cường tin cậy chính trị, thắt chặt quan hệ ngoại giao, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav nhất trí tăng cường hơn nữa các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; đẩy mạnh giao lưu giữa các cơ quan, tổ chức của hai bên.

Hai bên nhất trí phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi nước nhằm mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; xem xét khả năng đàm phán các thỏa thuận về thương mại và đầu tư song phương; đồng thời thiết lập Nhóm công tác chung hoặc Ủy ban hỗn hợp để trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Nepal quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi số… tại Nepal.

Đề cao sự tương đồng về lịch sử, văn hóa, các giá trị Phật giáo và nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp... có thể bổ trợ cho nhau trong thúc đẩy du lịch, hai nhà lãnh đạo nhất trí giao các cơ quan liên quan của hai bên xem xét rà soát và thúc đẩy ký kết các khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục, hợp tác hàng không, tăng cường kết nối các trung tâm Phật giáo, xây dựng các tuyến du lịch hành hương, du lịch Phật giáo.

Phó Tổng thống Nepal hội đàm với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025 và phát huy vai trò của Hội Hữu nghị Việt Nam-Nepal cũng như Ủy ban hòa bình, hữu nghị và đoàn kết Nepal trong việc triển khai các hoạt động này.

Hai nhà lãnh đạo đồng thuận cho rằng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc (LHQ) và Phong trào Không liên kết.

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng làm cầu nối để Nepal tăng cường hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đề nghị Nepal làm cầu nối giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với các nước Nam Á.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng cần phối hợp chặt chẽ và tham gia vào các nỗ lực chung toàn cầu trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện cam kết mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050, cũng như tham gia vào các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng mời Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav vui vẻ nhận lời.

Trước đó, vào chiều 23/8, Phó Chủ tịch nước đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Arzu Rana Deuba và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal Rajesh Kazi Shrestha đến chào.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nepal. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Arzu Rana Deuba, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước, trên cơ sở nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và những tiềm năng sẵn có, tích cực phối hợp để xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thúc đẩy ký kết các văn kiện, thỏa thuận mới tạo khuôn khổ thuận lợi cho hợp tác song phương, đưa các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân đi vào thực chất và hiệu quả.

Hoan nghênh Bộ Ngoại giao hai nước đã thiết lập cơ chế Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng, Phó Chủ tịch nước đề nghị sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của cơ chế này trong năm 2026 tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp Lãnh sự danh dự Rajesh Kazi Shrestha, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nepal, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Lãnh sự danh dự tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và các cơ quan hữu quan hai bên triển khai hiệu quả thỏa thuận lãnh đạo cấp cao, trở thành cầu nối hữu hiệu trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của hai nước đến cộng đồng doanh nghiệp, cũng như làm tốt công tác bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Nepal./.

50 năm quan hệ Việt Nam-Nepal: Dấu mốc mới trong quan hệ song phương Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định, chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Nepal sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác về kinh tế, văn hóa và du lịch.