"Phép thử" nhu cầu tiêu dùng cho các kỳ nghỉ sắp tới tại Trung Quốc

Hai kỳ nghỉ lễ sắp tới của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý đến các cổ phiếu liên quan đến tiêu dùng trong bối cảnh phục hồi chi tiêu đang gặp khó khăn.

Chi tiêu cho các kỳ nghỉ đang được chú ý do chi tiêu giảm và nguy cơ giảm phát gây thêm áp lực lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi bất kỳ dấu hiệu phục hồi nào trong kỳ nghỉ lễ Trung Thu từ ngày 15-17/9 tới và Tuần lễ Vàng từ ngày 1-7/10 tới.

Một số tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện, với dữ liệu đặt phòng trước cho thấy nhu cầu đi lại cao hơn so với cả mức trước COVID-19 và Tết Đoan ngọ vào tháng Sáu vừa qua. Tuy nhiên, việc sẵn sàng chi tiêu của người tiêu dùng vẫn còn là một câu hỏi mặc dù các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh tế.

Nhà phân tích Marvin Chen tại Bloomberg Intelligence cho biết dù dự đoán du lịch nội địa tăng trưởng, nhưng sự thận trọng trong chi tiêu của người dân có thể làm giảm đi hiệu quả của sự phục hồi tiêu dùng. Dù vậy, bất kỳ yếu tố tích cực nào trong quá trình phục hồi này đều có thể cải thiện tâm lý thị trường.

Niềm tin vào thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục giảm sút do cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài nhiều năm, căng thẳng địa chính trị và thu nhập kém làm lu mờ triển vọng.

Chỉ số CSI 300 hiện đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 1/2019 và giảm khoảng 8% trong năm nay. Hàng tiêu dùng thiết yếu nằm trong số các lĩnh vực tồi tệ nhất, giảm hơn 22%.

Một số lĩnh vực và hoạt động mà thị trường quan tâm trong các kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc như du lịch, mua sắm và giải trí… Cổ phiếu của các công ty liên quan đến khách sạn, hãng hàng không và nền tảng thương mại điện tử có thể được hỗ trợ bởi dữ liệu cho thấy nhu cầu đi lại tiếp tục phục hồi.

Tờ Thời báo Chứng khoán dẫn nguồn dữ liệu từ nền tảng đặt phòng du lịch Feizhu cho biết đơn đặt phòng khách sạn, thuê ôtô và vé tham quan cho Tết Trung thu đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019.

Các cổ phiếu quan trọng cần theo dõi bao gồm Trip.com Group Ltd., H World Group Ltd., BTG Hotels Group Co., Haidilao International Holding Ltd. và Air China Ltd.

Nhà phân tích Katharine Song của HSBC Holdings Plc. cho hay các công ty tiêu dùng được dự đoán sẽ hưởng lợi nhờ việc bổ sung hàng hóa cho các lễ hội trong quý 4 năm nay do Tết Nguyên đán năm 2025 đến sớm hơn so với dự kiến và nền kinh tế trong nửa cuối năm nay yếu hơn so với nửa đầu năm.

Theo Citigroup Inc, các nhà sản xuất đồ thể thao dự đoán các chương trình khuyến mãi của ngành sẽ ngày càng tăng trong hai kỳ nghỉ lễ sắp tới và tiếp tục tăng cho đến sự kiện mua sắm Ngày độc thân vào tháng 11 tới.

Các cổ phiếu bán lẻ quan trọng cần theo sát bao gồm China Tourism Group Duty Free Corp., Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd., Sa Sa International Holdings Ltd. và Li Ning Co.

Các công ty kinh doanh giải trí có thể tăng giá trị cổ phiếu trong các kỳ nghỉ lễ, do xu hướng tiêu dùng mới ở Trung Quốc là chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ trải nghiệm, thay vì mua sắm hàng hóa. Điều này xảy ra ngay cả khi người dân vẫn tiết kiệm và hạn chế chi tiêu quá nhiều.

Các rạp chiếu phim cũng có thể được hưởng lợi khi một số bộ phim được lên lịch chiếu trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Các cổ phiếu quan trọng trong lĩnh vực này bao gồm các công ty điện ảnh Maoyan Entertainment và Wanda Film Holding Co./.

