Phim kinh dị "Terrifier 3" vượt hàng loạt đối thủ lớn trước lễ Halloween

Theo số liệu từ công ty thống kê Comscore, bộ phim kinh dị "Terrifier 3" đã chinh phục phòng vé Bắc Mỹ với doanh thu ấn tượng 18,26 triệu USD ngay trong tuần mở màn.

Bộ phim trở thành lựa chọn hàng đầu của khán giả, vượt qua hàng loạt đối thủ lớn chỉ vài tuần trước dịp lễ Halloween.

"Terrifier 3" là phần thứ ba trong loạt phim kinh dị “Terrifier,” do Damien Leone đạo diễn. Tiếp nối thành công của “Terrifier 2” năm 2022, bộ phim đưa khán giả vào một đêm Giáng sinh đẫm máu khi gã hề sát nhân Art the Clown, do David Howard Thornton thủ vai, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên một thị trấn nhỏ đang yên bình chìm vào giấc ngủ.

Với kinh phí sản xuất thấp, thành tích mở màn của “Terrifier 3” được giới chuyên môn đánh giá là đáng kinh ngạc cho một phim độc lập (independent film - bộ phim được sản xuất bên ngoài hệ thống sản xuất chính thống của Hollywood hoặc các hãng phim lớn, những phim này thường có ngân sách nhỏ hơn, cho phép các nhà làm phim tự do sáng tạo mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc hoặc yêu cầu thương mại).

Nhà phân tích David A. Gross thuộc công ty nghiên cứu thị trường Exhibitor Relations nhận xét: "Đây là khởi đầu xuất sắc cho phần thứ ba của một loạt phim kinh dị từ hãng phim độc lập."

Bộ phim cũng ghi dấu ấn khi đạt 78% điểm đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và được chấm điểm B trên thang điểm từ A+ đến F của CinemaScore - một mức độ chấp nhận cao đối với thể loại phim slasher (phim kinh dị xoay quanh một kẻ sát nhân cuồng loạn), nổi tiếng với những cảnh bạo lực đầy ám ảnh.

Dù bị “Terrifier 3” lấn lướt, phim hoạt hình "The Wild Robot" của Universal Pictures và DreamWorks Animation vẫn giữ vững vị trí thứ hai với doanh thu 13,45 triệu USD trong tuần thứ ba công chiếu.

Tác phẩm là câu chuyện cảm động xoay quanh cuộc phiêu lưu của Roz, một robot mắc kẹt trên hòn đảo hoang vắng và buộc phải kết thân với động vật hoang dã để sinh tồn.

Trong khi đó, phim "Joker: Folie à Deux" của Warner Bros., sau khi dẫn đầu phòng vé tuần trước, đã rơi tự do xuống vị trí thứ ba với doanh thu 7,06 triệu USD - giảm hơn 80% so với tuần mở màn.

Đây được xem là cú sụt giảm nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận đối với một phim chuyển thể từ truyện tranh.

Những bộ phim còn lại trong Top 10 phim ăn khách nhất tại các rạp chiếu Bắc Mỹ tuần qua:

"Beetlejuice Beetlejuice" - 7 triệu USD

"Piece by Piece" - 3,8 triệu USD

"Transformers One" - 3,7 triệu USD

"Saturday Night" - 3,4 triệu USD

"My Hero Academia: You're Next" - 3 triệu USD

"The Nightmare Before Christmas" (phát hành lại): 2,3 triệu USD

"The Apprentice" - 1,6 triệu USD