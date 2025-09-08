Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Phạm Đức Ấn được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố

Ngày 8/9, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (sau hợp nhất) tổ chức kỳ họp thứ 3 để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã trình bày Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết để nhận nhiệm vụ mới và giới thiệu nhân sự bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố theo hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, 82/82 đại biểu có mặt tán thành bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Đức Ấn cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tin tưởng bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và cam kết cùng chính quyền, nhân dân thành phố đoàn kết, đồng lòng, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng thành phố ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh.

Ông Phạm Đức Ấn sinh ngày 1/2/1970 ở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; đại biểu Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. Ông Phạm Đức Ấn có trình độ: Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng đảm nhận các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 6/9, tại Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, Thành ủy Đà Nẵng đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026./.

