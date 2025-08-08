Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND của hai địa phương

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 1694/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1979; quê quán tỉnh An Giang; trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân kế toán kiểm toán, cao cấp lý luận chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng tặng hoa ông Bùi Văn Lương sau khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Bùi Văn Lương sinh năm 1976; quê quán tỉnh Thái Nguyên; trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sỹ quản lý kinh tế.

Ngoài ra, tại Quyết định số 1700/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới./.

