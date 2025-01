Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết tại tỉnh Cà Mau

Ngày 18/1, tại Cà Mau, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Khanh, các lực lượng vũ trang nhân dân; thăm, tặng quà hộ nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.

Thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trang nhân dân tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những kết quả mà các lực lượng vũ trang đạt được; đồng thời đề nghị các lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện trên cơ sở phát huy các lợi thế đặc thù của Cà Mau, địa bàn có vị trí chiến lược trong xây dựng thế trận phòng thủ của đất nước nói chung và của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo, đánh giá tình hình nhằm tham mưu có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, các lực lượng vũ trang cần xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra các điểm nóng, nhất là biên giới biển; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, xóa nhà tạm, dột nát; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội cũng như củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc...

Trước mắt, các đơn vị cần quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trong đó có công tác hậu phương quân đội cũng như các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Khanh tại phường 1, thành phố Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã tới thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Khanh (91 tuổi); thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống, chúc các gia đình đón năm mới bình an, hạnh phúc và thành công.

Trước thềm năm mới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Cà Mau cần tập trung khai thác có hiệu quả dư địa sẵn có, tìm giải pháp nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản trong tỉnh, nhất là nâng cao giá trị xuất khẩu ngành hàng thủy sản, đảm bảo phát triển bền vững, lâu dài tương xứng với tiềm năng.

Tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển các công trình phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, có những việc làm thiết thực hơn nữa hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, trẻ có hoàn cảnh khó khăn để các gia đình, các cháu có cuộc sống ngày càng tốt hơn; chăm lo Tết cho nhân dân đảm bảo vui tươi, đầm ấm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 500 suất quà Tết cho hộ nghèo và 200 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh để vui xuân, đón Tết./.

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà và chúc nhiều đối tượng chính sách Phó Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn trân trọng và biết ơn sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, gia đình chính sách vì nền độc lập, tự do của dân tộc.