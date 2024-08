Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại Ninh Thuận

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà và bức ảnh của Bác Hồ cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Sáng 22/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, cùng Đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thuận Nam; đồng thời thăm, làm việc với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Ninh Thuận.

Tại huyện Thuận Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ Ninh Thuận là địa phương có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất cả nước. Đời sống người dân còn khó khăn nhưng đây cũng là địa phương có truyền thống cách mạng, văn hóa phong phú, đa dạng với những con người chịu thương, chịu khó, luôn một lòng theo Đảng.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Từ một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, Ninh Thuận đã nỗ lực bứt phá, xoay trục, chuyển hướng lựa chọn các trụ cột gắn với lợi thế, điều kiện để thu hút đầu tư, vươn lên thành tỉnh có thu nhập trung bình. Những năm gần đây, Ninh Thuận đều nằm trong top 10 cả nước về tăng trưởng GRDP và top 5 các tỉnh bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung.

Huyện Thuận Nam dù mới thành lập nhưng cũng có bước phát triển, trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh. Song song với phát triển kinh tế, địa phương dành nhiều nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội, nhất là với đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, Ninh Thuận và huyện Thuận Nam tiếp tục phát huy truyền thống, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và các giá trị khác biệt riêng có của địa phương.

Đồng thời, địa phương cần tiếp thu xu thế tiến bộ của thời đại về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế biển, bảo vệ môi trường; đặc biệt khai thác nguồn lực sẵn có về kinh tế biển, vận tải biển, logistic, năng lượng tái tạo, thủy hải sản, nông nghiệp công nghệ cao… để thu hút mạnh đầu tư, hướng đến phát triển hiện đại và bền vững.

Bên cạnh đó, Ninh Thuận tiếp tục quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống người dân; chú trọng đào tạo, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm; có chính sách hỗ trợ và thu hút nhân tài, tận dụng tối đa nguồn nhân lực tại chỗ; đầu tư giáo dục, y tế hướng đến phát triển con người toàn diện về trí lực, thể lực và đạo đức…

Là một tỉnh ven biển, Ninh Thuận cần đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân chấp hành tốt các quy định pháp luật trên biển; quyết tâm cùng ngư dân cả nước gỡ thẻ vàng IUU về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Phó Chủ tịch nước đối với tỉnh, gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ông Trần Quốc Nam nhấn mạnh mặc dù tỉnh đã đạt được kết quả đáng phấn khởi nhưng tỷ lệ hộ nghèo hiện vẫn còn cao hơn bình quân chung cả nước. Đời sống một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, miền núi còn khó khăn. Do vậy, sự quan tâm của Phó Chủ tịch nước đã cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần, tạo thêm động lực giúp bà con vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi của huyện Thuận Nam. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em nghèo tỉnh Ninh Thuận 200 triệu đồng; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và 90 suất quà cho trẻ em, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Thuận Nam.

Đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Ninh Thuận, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương thành tích mà Công an tỉnh đạt được thời gian qua, nhất là dấu ấn trong thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điểm nhấn là tổ chức bộ máy được đổi mới, tập trung, thống nhất, sắp xếp tinh gọn theo phương châm “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở," góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi, ổn định, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Năm 2024 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung tăng tốc thực hiện hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Đồng thời cũng là năm Đảng bộ, nhân dân Ninh Thuận tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Do đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm phương châm “an ninh chủ động,” “giữ vững bên trong là chính,” phòng ngừa từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo đảm an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng.

Trước mắt, Công an tỉnh tập trung mọi nguồn lực, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục xây dựng Công an xã đủ sức giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở với tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị mỗi cán bộ, chiến sỹ không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, Tổ quốc, nhân dân; luôn coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất.”

Đồng thời, mỗi người ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực sự thấm nhuần, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự vào thực tiễn công tác.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng Đảng ủy-Ban Giám đốc Công an tỉnh, toàn thể cán bộ, chiến sỹ luôn đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

