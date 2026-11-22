Ngày 22/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam cùng cán bộ, nhân dân thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh).

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo nhân dân xã Thạch Lạc.

Tại ngày hội, các đại biểu và đông đảo người dân địa phương đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Phát biểu chung vui cùng bà con nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ sự phấn khởi và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cùng các tầng lớp nhân dân xã Thạch Lạc thời gian qua.

Địa phương đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, tích cực chỉnh trang đường làng ngõ xóm, bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp, chăm lo đời sống văn hóa và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dưới mỗi tấc đất quê hương không chỉ thấm đẫm mồ hôi, công sức của bao thế hệ mà còn lưu giữ chiều sâu văn hóa và ký ức cha ông. Sức mạnh của khối đại đoàn kết không ở đâu xa mà khởi nguồn từ những điều bình dị nhất như một gia đình hòa thuận, một xóm làng bình yên, một bàn tay sẻ chia lúc hoạn nạn, khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho xã Thạch Lạc. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Để tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống quý báu đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân địa phương không ngừng giữ gìn, vun đắp khối đại đoàn kết từ mỗi gia đình đến từng khu dân cư; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách, người có công và các hộ yếu thế với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau."

Bên cạnh đó, địa phương cần chú trọng bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa đặc sắc của quê hương, tiêu biểu như di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc, di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và truyền thống hiếu học; quan tâm giáo dục lòng yêu nước, trách nhiệm cộng đồng cho thế hệ trẻ. Qua đó, biến sức mạnh đại đoàn kết và giá trị văn hóa thành động lực nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phải luôn gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe, giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả mọi hoạt động.

Khẳng định đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, văn hóa là hồn cốt và bản sắc trường tồn của dân tộc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng việc gắn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chiều cùng ngày Phó Chủ tịch Quốc hội đến trao huy hiệu Đảng cho đảng viên tiêu biểu ở các xã Việt Xuyên và Đông Kinh, Nghi Xuân và dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc./.

Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh và nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.