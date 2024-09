Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra vận hành hồ thủy điện Thác Bà ở Yên Bái

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra tình hình hồ thủy điện Thác Bà. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 11/9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến kiểm tra tình hình hồ thủy điện Thác Bà và kiểm tra công tác vận hành công trình này.

Thời điểm sáng 11/9, trời đã bớt mưa; hồ thủy điện Thác Bà đang vận hành ổn định, lưu lượng nước về hồ ở mức hơn 3.100 m3/giây.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã trao đổi với lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà và nhấn mạnh đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt lưu ý trong mọi tình huống, ưu tiên cao nhất luôn là sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Nhấn mạnh sự an toàn của công trình hồ Thác Bà có ý nghĩa to lớn đối với sự an toàn của đông đảo người dân trong vùng, Phó Thủ tướng mong muốn các lực lượng tại chỗ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, giám sát chặt chẽ, đưa ra các phương án xử lý phù hợp theo các tình huống thực tế nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Đến thời điểm này, hồ thủy điện Thác Bà được đánh giá vẫn đang bảo đảm an toàn. Theo dự báo, khoảng 1-2 ngày nữa, hồ Thác Bà sẽ về mực nước cho phép và nhân dân trong khu vực vẫn phải ở nơi tránh trú để đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra.

Với nhiều giải pháp được đưa ra, vấn đề Thủy điện Thác Bà sẽ được giải quyết tốt, mực nước sẽ xuống dưới ngưỡng cho phép. Dự báo lượng mưa ở khu vực này trong 48 giờ tới khoảng 40-50mm và trong 24 giờ tới, lượng mưa khoảng 15-20mm.

Hiện nay, các lực lượng chức năng đã tính toán mọi phương án và chủ động sẵn sàng lực lượng để ứng phó với tinh thần giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu, trong đó tính mạng của người dân là trên hết./.

