Phó Thủ tướng: Phải kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có sản xuất, tiêu thụ hàng giả

Ngày 19/5, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới (Tổ công tác 950) đã họp phiên thứ nhất.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác, chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; cho ý kiến vào kế hoạch triển khai đợt cao điểm của Tổ công tác và đề xuất kế hoạch hoạt động của bộ, ngành mình.

Đại diện Bộ Công an cho biết ngay sau khi có Công điện của thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch chỉ đạo Công an địa phương triển khai.

Công an 63 tỉnh, thành phố đã xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, tập trung vào các mặt hàng thuốc, thực phẩm chức năng… Điển hình là Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án buôn lậu, thu trên 100 tấn thực phẩm chức năng giả.

Các vụ án sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng xảy ra vừa qua có hoạt động công khai, xây dựng nhà máy, đưa nguồn nguyên liệu về để sản xuất cũng công khai. Xảy ra điều này là do những kẽ hở pháp luật, do đó cần phải rà soát các quy định pháp luật hiện nay, giám định, kiểm tra thường xuyên.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch chi tiết để phục vụ cho tháng cao điểm và phục vụ nhiệm vụ của Tổ công tác.

Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho hai cơ quan hải quan và thuế trong phòng, chống, ngăn ngừa buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, từ trung ương đến cơ sở thực hiện quy chế giám sát nghiêm ngặt. Cơ quan hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Đại diện các cơ quan báo chí truyền thông gồm Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã báo cáo về kế hoạch kiểm soát các thông tin tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, nhất là các sản phẩm liên quan đến sức khỏe con người như thuốc, thực phẩm chức năng, sữa…

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nêu rõ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ là công việc rất quan trọng, mang tính lâu dài, cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, liên tục nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng này để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho người dân, góp phần phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc họp, ban hành các công điện, chỉ thị yêu cầu mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng theo chức năng, thẩm quyền quán triệt triển khai nghiêm túc Công điện số 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Hoàn thiện, ban hành trong ngày 20/5 kế hoạch hành động chi tiết thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong ngành, lĩnh vực mình quản lý, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; thành lập tổ công tác của bộ, ngành mình để theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai các kế hoạch nêu trên.

Các thành viên của Tổ công tác phải trực tiếp nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của bộ, ngành mình; tập trung rà soát hệ thống văn bản pháp luật trong ngành, lĩnh vực được giao, kịp thời sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm phòng ngừa các đối tượng lợi dụng kẽ hở pháp luật để sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng.

“Phải tiến hành kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có tình trạng buôn bán, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm,” Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ, tích cực với các thành viên của Tổ công tác trong đợt cao điểm; không vì việc sáp nhập đơn vị hành chính mà buông lỏng công cuộc đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Lực lượng chức năng kiểm tra các sản phẩm may mặc. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền phải đảm bảo đạo đức nghề nghiệp, rà soát quảng cáo sản phẩm, nhất là mặt hàng liên quan đến sức khỏe, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của người dân vào công cuộc chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Ngày 17/5, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 950/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia là Tổ trưởng Tổ công tác.

Bốn Tổ phó là các Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ngoài ra, Tổ công tác có 8 thành viên là các Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng trong việc triển khai, thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg; ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo việc kiểm tra, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực, buông lỏng quản lý, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ./.

