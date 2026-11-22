Tối 22/11, tại Nhà hát Hoa Phương, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự Gala nghệ thuật “Hải Phòng- Nơi những câu chuyện bắt đầu”. Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho biết, đây là sự kiện chính trong chuỗi hoạt động của Chương trình Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” do Hải Phòng chủ động phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Hải Phòng là thành phố cảng, trung tâm kinh tế, lịch sử, văn hóa của vùng Duyên hải Bắc Bộ, sở hữu nhiều lợi thế đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, không gian đô thị và hệ thống hạ tầng giao thông.

Thành phố có gần 4.000 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 2 di sản thế giới liên tỉnh, thành phố gồm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Di sản Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; 2 di sản văn hóa phi vật thể thế giới, gồm: Nghệ thuật Ca trù và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Phần giao lưu với khán giả tại chương trình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, di sản, văn hóa truyền thống, nhịp sống đô thị hiện đại tạo nên nguồn chất liệu sáng tạo phong phú, đa dạng, có khả năng đáp ứng bối cảnh cho nhiều thể loại phim, mở ra cơ hội để các nhà làm phim nghiên cứu, khai thác, kể những câu chuyện độc đáo về vùng đất và con người Hải Phòng.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Hải Phòng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất, luôn chủ động đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân và nhà làm phim trong quá trình triển khai dự án điện ảnh.

Hải Phòng không chỉ chào đón các nhà làm phim bằng tiềm năng, lợi thế và lòng hiếu khách, mà còn bằng sự quyết tâm đồng hành, hỗ trợ thiết thực trong quá trình triển khai dự án điện ảnh, công nghiệp văn hóa. Ông tin tưởng với sự hợp tác, gắn kết giữa thành phố Hải Phòng với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và cộng đồng các nhà làm phim, Gala nghệ thuật sẽ kết nối, lan tỏa cơ hội hợp tác, mở ra triển vọng mới, góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn của các dự án điện ảnh trong nước và quốc tế.

Gala được xây dựng như một hành trình kể bằng điện ảnh và âm nhạc về mối quan hệ giữa thành phố hoa phượng đỏ với màn ảnh qua các phần: “Hải Phòng qua những thước phim”, “Hải Phòng - những tài năng”, “Hải Phòng - bừng sáng trên màn ảnh” và “Nơi những câu chuyện bắt đầu.”

Chương trình đưa khán giả nhìn lại những dấu ấn của thành phố trong các bộ phim “Khói trắng”, “Sóng ở đáy sông”, “Những ngọn nến trong đêm”, giới thiệu và giao lưu với những nghệ sĩ gắn bó với Hải Phòng như Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc, Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà, Phượng Vũ…; thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Gala kết hợp trích đoạn điện ảnh, âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và giao lưu nghệ sĩ, cho thấy Hải Phòng không chỉ là một địa phương ghi nhiều dấu ấn qua những bộ phim từng xuất hiện trên màn ảnh, mà đang hướng tới trở thành nơi những dự án và câu chuyện điện ảnh mới có thể bắt đầu.

Tại chương trình, các đạo diễn trong nước và quốc tế đã chia sẻ về một số dự án đang triển khai và khẳng định Hải Phòng hội tụ đủ yếu tố cho các nhà làm phim thực hiện những dự án điện ảnh trong tương lai./.

Chương trình nghệ thuật 'Đất nước vươn mình': Vẽ bức tranh về Việt Nam đổi mới Kịch bản chương trình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai bằng âm nhạc; qua đó khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, trân trọng những giá trị đã làm nên bản lĩnh Việt Nam.