Hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước vươn mình” vào 20h10 ngày 23/11 tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, tường thuật trực tiếp trên kênh VTV9.

Với ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, chương trình tái hiện hành trình văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc, đồng thời gửi gắm thông điệp về sức mạnh nội sinh của văn hóa trong công cuộc xây dựng một Việt Nam phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

Không đơn thuần là một đêm biểu diễn âm nhạc, “Đất nước vươn mình” được dàn dựng theo hình thức chính luận nghệ thuật, với kết cấu gồm ba chương, tạo nên một hành trình cảm xúc có chiều sâu, từ nhận diện cội nguồn đến khẳng định sức sống và hướng tới khát vọng phát triển của dân tộc.

Chương 1: “Cội nguồn-Hồn Việt” mở ra không gian văn hóa đậm đà bản sắc, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện qua âm hưởng dân ca ba miền, những ca khúc về quê hương, đất nước và các nhạc cụ dân tộc.

Chương 2: “Tiếp nối-Sức sống Việt Nam” đưa khán giả đến với những trang sử hào hùng, nơi truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình được hun đúc qua các thế hệ.

Chương 3: “Khát vọng-Đất nước vươn mình” mở ra bức tranh về Việt Nam trong hành trình phát triển mới, với tinh thần tự cường, khát vọng đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Các nghệ sỹ Bích Hồng, Quốc Hưng, Thu Hằng sẽ góp mặt trong chương trình. (Ảnh: BTC)

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, ca khúc cách mạng, những sáng tác đương đại và nghệ thuật biểu diễn tổng hợp. Các tiết mục được lựa chọn và sắp xếp theo mạch nội dung, không chỉ tạo nên sự phong phú về âm nhạc mà còn góp phần dẫn dắt cảm xúc, chuyển tải những thông điệp xuyên suốt về văn hóa, lịch sử và khát vọng dân tộc.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sỹ: Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sỹ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sỹ Ưu tú Phạm Thế Vĩ, Nghệ sỹ Ưu tú Khánh Ngọc, các ca sỹ Võ Hạ Trâm, Phạm Trang, Thu Hằng, Bích Hồng, Lê Thị Mỹ Hảo cùng hợp xướng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Vũ đoàn Mai Trắng.

Giám đốc Nhạc viện, Nghệ sỹ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng cho hay việc tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước vươn mình” cũng cho thấy những nỗ lực của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát huy tiềm lực nghệ thuật, từng bước mở rộng hoạt động biểu diễn và đưa âm nhạc chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng khu vực phía Nam cũng như cả nước.

Đánh giá về hoạt động của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng hoạt động biểu diễn của Nhạc viện có ý nghĩa tích cực đối với bức tranh âm nhạc phía Nam nói riêng và đời sống âm nhạc cả nước nói chung.

Công chúng khu vực phía Nam sẽ có thêm một lựa chọn thưởng thức nghệ thuật từ một đơn vị có nền tảng đào tạo chuyên nghiệp, sở hữu thế mạnh về âm nhạc chính thống, âm nhạc hàn lâm và các chương trình nghệ thuật chính luận./.

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