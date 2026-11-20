Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Giáo sư-Tiến sỹ-Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn cùng người bạn thân – Tiến sỹ, ca sỹ Thu Hà ra mắt sản phẩm âm nhạc tri ân những người đang miệt mài với sự nghiệp trồng người, tôn vinh tình yêu dành cho giáo dục, sự tận tâm với nghề và mong muốn trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

MV song ca “Em là cô giáo vùng cao” (nhạc sỹ Phan Huy Hà, phổ thơ Hoàng Nghĩa Tự, đạo diễn Anh Quân) đưa khán giả đến với câu chuyện về những cô giáo trẻ rời xa phố thị, vượt núi băng rừng để mang con chữ đến với trẻ em nơi những bản làng xa xôi.

Hai nghệ sỹ hóa thân thành hai cô giáo trẻ, một người bước ra từ mái trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một người trưởng thành từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng lựa chọn lên vùng cao dạy học. Những ngày đầu đặt chân đến bản làng, hai cô giáo phải đối diện với không ít khó khăn, từ địa hình hiểm trở đến điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Việc vận động học sinh đến lớp cũng chẳng dễ dàng khi nhiều gia đình còn bộn bề những lo toan của cuộc sống thường nhật.

Tân Nhàn và Thu Hà mang đến cho ca khúc một sắc thái vừa tha thiết, sâu lắng, vừa ấm áp, như lời tâm tình của những người cô dành trọn tình yêu cho học trò và bản làng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thế nhưng, bằng sự kiên trì, lòng yêu thương và niềm tin vào giá trị của tri thức, hai cô giáo từng bước vượt qua trở ngại, tìm cách đến gần hơn với các em nhỏ, đưa các em đến trường và mở ra những cơ hội mới từ những trang sách. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về sự tận tụy của người giáo viên mà còn là hành trình của tình yêu thương, của niềm tin và khát vọng gieo những hạt mầm tri thức trên những miền đất còn nhiều gian khó:

“Bản làng yêu ơi em rời phố thị

Vượt núi băng rừng cõng cái chữ lên non

Dẫu nắng mưa hay mùa đông giá lạnh

Cùng các em thơ vượt núi đến trường”…

Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn bày tỏ: “Là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy, chúng tôi thấu hiểu những vất vả, khó khăn và cả những trăn trở của các thầy cô trên hành trình gieo chữ. Bởi vậy, chúng tôi càng trân trọng sự kiên trì, lòng tận tụy và những nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để mang tri thức đến với các em nhỏ, đặc biệt là ở những vùng đất còn nhiều gian khó.”

Sản phẩm âm nhạc này cũng ghi dấu tình bạn gần 25 năm đặc biệt giữa Tân Nhàn và Thu Hà. Tình bạn ấy không chỉ được vun đắp từ sự đồng điệu trong âm nhạc mà còn từ những tháng ngày cùng nhau chia sẻ khó khăn trong cuộc sống, luôn cùng phát triển trên mọi chặng đường sự nghiệp.

Từ hai cô sinh viên xuất thân nơi những miền quê nghèo, Tân Nhàn và Thu Hà giờ đây đều đã trưởng thành, trở thành những nghệ sỹ, nhà giáo có vị trí trong lĩnh vực âm nhạc và đào tạo nghệ thuật. Phó Giáo sư-Tiến sỹ-Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn là Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vừa vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy; còn Tiến sỹ, ca sỹ Thu Hà hiện là Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội./.

Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn: Bền bỉ cống hiến cho âm nhạc, truyền lửa cho thế hệ trẻ Dẫu bận rộn với công tác giảng dạy, nghiên cứu, song Tân Nhàn vẫn dành thời gian biểu diễn bởi đứng trên sân khấu không chỉ là đam mê cá nhân mà còn là cơ hội để chị truyền cảm hứng cho học trò.