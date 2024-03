Phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Lào

Đối tượng Giàng A Mua bị Công an Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội vận chuyển trái phép ma túy, bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Đối tượng Giàng A Mua tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đắk Nông. (Nguồn: Báo Đắk Nông)

Ngày 12/3, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy Lào và các lực lượng có liên quan bắt giữ Giàng A Mua (25 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 19/4/2023, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh chuyên án với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn huyện Krông Nô.

Cơ quan Công an thu giữ 2 bánh heroin (tổng khối lượng hơn 700g) và một số tang vật khác có liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đến ngày 25/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với đối tượng Giàng A Mua về tội vận chuyển trái phép chất ma túy./.

