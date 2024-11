Quảng Bình: Khởi tố, bắt tạm giam nhiều trưởng ban quản lý cấp huyện

Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Quảng Bình, vừa tống đạt quyết định khởi tố 11 bị can là lãnh đạo các ban quản lý cấp huyện liên quan vụ vi phạm quy định về đấu thầu và mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Sơn. (Nguồn: báo Công an Nhân dân)

Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình, vừa tống đạt quyết định khởi tố 11 bị can là lãnh đạo các Ban Quản lý các công trình công cộng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất liên quan đến vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu, nộp ngân sách Nhà nước.”

Trong quyết định, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình, đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can là Trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng các huyện: Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình, khởi tố 3 bị can gồm: Giám đốc, Trưởng bộ phận quản lý quỹ đất và bồi thường tái định cư thuộc Ban Quản lý dự án và một cán bộ Ban.

Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Quảng Bình cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can là Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và Trưởng Ban các công trình công cộng huyện Minh Hóa.

Vụ án tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Bình mở rộng điều tra./.

