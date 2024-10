Quảng Bình: Mưa to, có nơi mưa rất to, nhiều nơi bị chia cắt, ngập lụt

Hiện công tác chỉ đạo, triển khai ứng phó với bão, lụt được chính quyền các cấp, ngành đẩy mạnh; trong đó, thực hiện phương châm "4 tại chỗ," ưu tiên triển khai di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây ngập lụt, nước bao vây tứ phía tại các địa phương huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng của bão số 6 (bão Trami) từ tối 27 đến sáng 28/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to khiến nhiều nơi bị chia cắt, ngập lụt…

Lượng mưa đo được tại nhiều nơi trên địa bàn rất cao; trong đó, đáng chú ý có xã Thái Thủy, Văn Thủy và thị trấn Kiến Giang ở huyện Lệ Thủy, lượng mưa đo được đều khoảng từ 449-540mm.

Hiện nay, nước trên sông Kiến Giang tại trạm thủy văn Kiến Giang đã vượt báo động 3 hơn 2,67m; nước trên sông Gianh tại trạm thủy văn Lệ Thủy vượt báo động 3 hơn 0,42m. Tại huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, nước lũ gây chia cắt các tuyến đường nối với 11 bản, làng ở các xã Lâm Thủy, Kim Thủy, Trường Sơn và Trường Xuân với hơn 369 hộ, hơn 1.314 khẩu bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, các tuyến Quốc lộ 9B, 9C, Quốc lộ 15, các tuyến tỉnh lộ 558B ở Quảng Bình có nhiều đoạn, điểm bị ngập sâu trong nước, ngăn cách giao thông. Các lực lượng chức năng đã bố trí rào chắn và trực gác cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân.Tại các vùng thấp trũng ở trung tâm huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới đã có hơn 18.000 ngôi nhà đã bị ngập trong nước.

Riêng thành phố Đồng Hới, đêm 27 và sáng 28/10, nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước, gây ách tắc giao thông. Nhiều xe máy và xe ôtô bị chết máy phải nhờ cứu hộ do ngập nước.

Do mưa lớn kéo dài, tình hình sạt lở ở tỉnh Quảng Bình cũng trong tình trạng báo động cao. Khu vực bờ biển thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, bị sạt lở với chiều dài khoảng 1,5km, sâu 2-3m; Quốc lộ 9B đoạn Km77+580 sụt taluy âm dài khoảng 1m đã xói lở đến chân nền đường. Đơn vị quản lý đã rào chắn khu vực này để đảm bảo giao thông; đồng thời tiếp tục theo dõi để xử lý.

Cùng với đó, trên nhiều tuyến đường này có những điểm đoạn bị sạt lở taluy dương với khối lượng ước khoảng 2.000m3 gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông khi ngang qua đây.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm Kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, đến thời điểm này, trên địa bàn đã có 1 người mất tích do nước lũ cuốn trong khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy.

Hiện nay, công tác chỉ đạo, triển khai ứng phó với tình hình bão, lụt đang được chính quyền các cấp, ngành đẩy mạnh triển khai. Trong đó, tỉnh đẩy mạnh phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); ưu tiên triển khai di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn./.

