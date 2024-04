Quảng Ngãi: Bắt giữ đối tượng livestream trên Facebook chống phá Nhà nước

Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng L.Q.H. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/4, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với L.Q.H. (sinh năm 1967, trú tại tổ 2, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi) về tội "tuyên truyền, tàng trữ thông tin nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh phát hiện L.Q.H. đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook để livestream có nội dung đòi đa nguyên, đa đảng, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua quá trình xác minh, Cơ quan An ninh đã điều tra, làm rõ thêm nhiều video do L.Q.H. livestream trên Facebook cùng có nội dung xuyên tạc tình hình thực tế, kích động đòi đa nguyên, đa đảng, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, L.Q.H. đã nhiều lần nhận tiền từ một số đối tượng chống phá Việt Nam ở nước ngoài để cho số đối tượng này thường xuyên tham gia livestream của mình phát ngôn chống phá Đảng, nhà nước.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.

