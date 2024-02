Quảng Ngãi: Cứu hộ thành công 7 ngư dân gặp nạn trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã cứu sống 7 thuyền viên trên tàu cá QNg 50730TS bị chìm do gặp sóng to, gió lớn trên biển, cách khu vực biển cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam khoảng 5 hải lý.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 23/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết, đơn vị đã kịp thời cứu vớt 7 ngư dân trên tàu cá QNg 50730TS bị chìm trên biển.

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 22/2, đơn vị nhận được thông báo của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II về việc tàu QNg 50730TS, do ngư dân Nguyễn Văn Trí (ở tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng bị chìm do gặp sóng to, gió lớn trên biển, cách khu vực biển cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam khoảng 5 hải lý.

Sau khi tàu chìm, 7 thuyền viên trên tàu đã bám vào các vật trôi nổi trên biển.

Lập tức, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều hai xuồng cao tốc CSB 701, 704 rời cảng ra khu vực tàu bị chìm khẩn trương tìm kiếm, đến 17 giờ 30 phút các chiến sỹ đã tìm thấy 7 ngư dân bị nạn và đưa lên xuồng, tổ chức sơ cứu cho các ngư dân. Tình hình sức khoẻ của 7 ngư dân ổn định.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã bàn giao 7 ngư dân bị nạn cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền địa phương xã Bình Hải.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã động viên, tặng quà cho các ngư dân bị nạn./.