Quảng Ngãi kiểm tra công tác di dời, vận động người dân đến những nơi an toàn

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác ứng phó bão số 6 tại khu vực biển huyện Bình Sơn. (Ảnh: Đinh Hương/ TTXVN)

Kiểm tra công tác ứng phó bão số 6 tại huyện Bình Sơn và huyện Trà Bồng vào ngày 27/10, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các địa phương phải xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống thiên tai.

Theo báo cáo của huyện Bình Sơn và Trà Bồng, hầu hết các địa phương trên địa bàn đã tổ chức tuyên truyền, thông tin về tình hình bão số 6 đến tận các điểm dân cư và vận động nhân dân ở các điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng sơ tán khi địa phương triển khai.

Các địa phương đã tiến hành cắt tỉa cây xanh tại khu vực trung tâm; kiểm tra và khoanh vùng, cắm biển cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực ngầm tràn, các điểm công trình có nguy cơ ngã đổ.

Phân công các lực lượng giúp nhân dân gia cố, chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn. Các địa phương cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết...theo phương châm “bốn tại chỗ để chuẩn bị sẵn sàng tổ chức sơ tán nhân dân khi có tình huống.

Hầu hết tất cả các công trình đang thi công trên địa bàn huyện đã tạm dừng thi công; đối với các công trình đang thi công trên sông suối, các đơn vị thi công đã tổ chức thu dọn vật cản trên sông, suối và neo đậu chắc chắn các phương tiện thi công đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại khu vực biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cho thấy dù tỉnh Quảng Ngãi đã có lệnh cấm biển từ 10 giờ ngày 26/10, nhưng tại đây vẫn xuất hiện tình trạng một số người dân sử dụng ghe, thuyền nhỏ để ra khơi khai thác hải sản.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, yêu cầu chính quyền huyện Bình Sơn nói riêng, các địa phương ven biển trong tỉnh nói chung phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về lệnh cấm biển.

“Các địa phương phải bám sát địa bàn, bám sát người dân, tích cực tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện các quy định phòng, chống thiên tai. Đối với những người cố tình vi phạm thì phải xử lý nghiêm,” bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đã kiểm tra thực tế công tác di dời dân, chuẩn bị ứng phó ảnh hưởng của bão số 6 tại một số khu vực nguy cơ sạt lở núi của huyện Trà Bồng.

Địa phương này hiện có 9 điểm/6 xã với 277 hộ/1.107 khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao; 40 điểm/10 xã với 827 hộ/3.478 khẩu nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở và 8 điểm/6 xã nằm trong vùng sạt lở bờ sông, suối.

Dự kiến kế hoạch sơ tán tập trung là 993 hộ/3.810 khẩu; xen ghép tại chỗ là 17 hộ/90 khẩu.

Qua kiểm tra thực tế tại các địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, cho rằng dù cơn bão số 6 không còn ảnh hưởng nhiều đến tỉnh Quảng Ngãi, nhưng công tác phòng, chống bão vẫn được các địa phương triển khai tốt và đảm bảo an toàn.

“Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp tục có mưa to. Do đó, chính quyền và người dân không được chủ quan, lơ là trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, đặc biệt là tại những khu vực có nguy cơ sạt lở núi. Lãnh đạo địa phương cần quan tâm đến các vấn đề như an toàn, vệ sinh môi trường, lương thực thực phẩm tại những điểm người dân đến tránh trú.

Đặc biệt, không để người dân trở về nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn. Đồng thời, đảm bảo không có người, phương tiện qua lại tại các điểm xung yếu đã cấm qua lại như cầu xuống cấp, cầu tràn, ngầm tràn...” - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu./.

