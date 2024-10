Bão số 6 đi vào đất liền các tỉnh, thành phố Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng

Do tác động của bão số 6 từ ngày 27/10 đến hết đêm 28/10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.