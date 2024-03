Quảng Ngãi: Ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập vào cộng đồng từ đường biển

Hàng trăm bánh ma túy trôi từ biển vào đất liền được bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thu giữ, điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi, người dân và lực lượng chức năng liên tục phát hiện ma túy từ biển trôi dạt vào đất liền.

Nguy cơ ma túy được vận chuyển, tàng trữ và phát tán ra cộng đồng là rất lớn. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực điều tra nguồn gốc ma túy trôi dạt, đồng thời khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không sử dụng, phát tán ma túy ra cộng đồng, khi phát hiện cần báo ngay cho các cơ quan chức năng.

Liên tục phát hiện ma túy “đi lạc”

Ngày 4/1/2024, một ngư dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện một bao nylon bên trong có 3 gói màu đen trên bãi biển. Nghi là ma túy, ngay sau đó, ngư dân này giao nộp các gói màu đen cho Đồn Biên phòng Bình Hải thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả giám định các gói màu đen là ma túy cocain, có tổng trọng lượng gần 3kg.

Chỉ sau hơn 10 ngày vào cuộc điều tra, truy tìm, Đồn Biên phòng Bình Hải, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung cùng nhân dân địa phương tiếp tục phát hiện thêm nhiều điểm có ma túy trôi dạt tại xã Bình Hải, thu giữ được gần 300kg.

Mới đây, ngày 10/3, Đồn Biên phòng Bình Hải tiếp nhận 4kg ma túy cocain do ngư dân địa phương phát hiện tại kè biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Cùng ngày, một ngư dân ở thôn Tây An Hải đến Công an huyện Lý Sơn trình báo và giao nộp 2 gói nylon là ma túy được tìm thấy tại khu vực cột mốc A10 thôn Đông An Hải. Mở rộng tìm kiếm quanh khu vực, ngư dân phát hiện ma túy, Công an huyện Lý Sơn phát hiện thêm 22 gói ma túy cocain.

Như vậy, chỉ từ đầu năm đến nay, tại các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi đã 6 lần phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ biển. Tất cả số ma túy trên được bọc kỹ bằng nylon, chống thấm, bên trong có tinh bột màu trắng, bên ngoài có hình xe đạp hoặc em bé kèm dòng chữ (The bos bab).

Trung tá Trần Đình Sâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Hải, cho biết số lượng ma túy được phát hiện tại xã Bình Hải thời gian qua rất lớn. Ngoài lượng ma túy trôi dạt trên biển, bờ cát, đơn vị còn phát hiện các gói ma túy tại các lùm cây dọc bờ biển. Có thể số ma túy này được cất giấu, nếu người dân không am hiểu pháp luật, không phân biệt được ma túy sẽ thu nhặt, tàng trữ, mua bán trái phép.

Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp truy tìm ma túy dọc bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

“Khi phát hiện ma túy trôi dạt, đơn vị đều báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đơn vị cũng có công văn đề nghị chính quyền 3 xã ven biển Bình Hải, Bình Tân Phú và Bình Châu phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm; đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, canh giữ nhằm phát hiện, thu gom triệt để; không để ma túy rơi vào tay những đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép,” Trung tá Sâm nhấn mạnh.

Không để ma túy xâm nhập cộng đồng

Tình trạng ma túy cocain từ biển trôi dạt vào đất liền không chỉ được phát hiện ở Quảng Ngãi mà còn tại nhiều tỉnh ven biển miền Trung.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, cocain là một chất ma túy dạng kích thích, lần đầu tiên được phát hiện tại khu vực biển miền Trung. Có thể số ma túy này được các đối tượng buôn bán ma túy vận chuyển bằng đường biển, khi gặp lực lượng chức năng đã bỏ lại trên biển để tẩu thoát. Số ma túy này bị sóng đánh dạt vào nhiều vùng biển gây khó khăn cho lực lượng tuần tra, kiểm soát.

Thượng tá Lê Thành Trung, Trưởng Phòng phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng đã khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan đến ma túy cocain trôi dạt trên các vùng biển. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã điều tra ban đầu, đồng thời tiến hành bàn giao tang vật, hồ sơ vụ việc cho cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường tổ chức tuần tra trên biển, ven bờ, tuyên truyền nhân dân không tàng trữ cocain, nếu đã cất giấu, hoặc phát hiện cocain cần kịp thời giao nộp lại cho các đồn Biên phòng.

Đại tá Trần Tuấn Anh, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thời gian qua các lực lượng của Bộ đội Biên phòng đã vào cuộc rất tích cực trong đấu tranh chống tội phạm ma túy. Các vụ việc ma túy trôi dạt trên biển có diễn biến phức tạp cần được chú trọng. Để làm tốt công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nắm bắt địa bàn theo chiều sâu, nhất là tình hình nội biên và ngoại biên, nắm chắc tội phạm.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyên truyền ngư dân, khi vươn khơi đánh bắt phát hiện ma túy cần thu vớt, bàn giao lại cho lực lượng Biên phòng; tăng cường tuyên truyền cho người dân biết tác hại của ma túy, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển; kiên quyết không để ma túy lọt vào cộng đồng, ảnh hưởng giới trẻ. Thực tế thời gian qua, người dân Quảng Ngãi đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, khi phát hiện ma túy đều báo cáo lực lượng Biên phòng để phối hợp xử lý tang vật,” Đại tá Trần Tuấn Anh nói./.

Quảng Ngãi: Phát hiện hơn 26kg ma túy trôi vào đảo Lý Sơn Trong lúc đi bắt ốc tại bờ biển phía Đông Bắc, khu vực cột mốc A10, thuộc thôn Đông An Hải, anh N.V.Đ phát hiện được 2 gói nylon nghi là ma túy.