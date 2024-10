Quảng Ninh: Khởi tố 5 cán bộ xã vi phạm về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng

Bốn bị can bị khởi tố, bắt tạm giam (từ trái qua phải) gồm: Lê Văn Việt, Nguyễn Xuân Cương, Vũ Mạnh Cường và Lê Xuân Hưng. (Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và làm việc đối với 5 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trong số đó, 4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lê Văn Việt (sinh năm 1963) nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Tân; Nguyễn Xuân Cương (sinh năm 1968), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Tân; Vũ Mạnh Cường (sinh năm 1980), Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Tân và Lê Xuân Hưng (sinh năm 1983), nguyên công chức kế toán Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Tân.

Còn bị can Trần Văn Tuyên (sinh năm 1969), nguyên Trưởng Ban quản lý chợ Rừng, thị xã Quảng Yên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Tân giai đoạn 2014-2016 bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Các lệnh, quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2014-2021, Trần Văn Tuyên, Lê Văn Việt với vai trò Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã; Nguyễn Xuân Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã; Vũ Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã và Lê Xuân Hưng, công chức kế toán Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Tân tổ chức đấu thầu cho người dân thuê các đầm nuôi thủy sản với hơn 100ha do Ủy ban Nhân dân xã quản lý, thu tổng cộng hơn 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các đối tượng trên để ngoài sổ sách kế toán, không nộp ngân sách Nhà nước mà sử dụng chi ngoài định mức, dự toán được giao, gây thất thoát số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Trong đó, Lê Văn Việt, Nguyễn Xuân Cương chịu trách nhiệm toàn bộ thiệt hại; Vũ Mạnh Cường chịu trách nhiệm thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng; Trần Văn Tuyên chịu trách nhiệm thiệt hại hơn 885 triệu đồng; Lê Xuân Hưng chịu trách nhiệm thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng.

Bước đầu, Lê Văn Việt, Trần Văn Tuyên, Nguyễn Xuân Cương và Vũ Mạnh Cường đã tự nguyện giao nộp số tiền hơn 2,3 tỷ đồng cho Cơ quan Điều tra để khắc phục hậu quả từ hành vi sai phạm của mình.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

