Quảng Ninh: Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh)

Sáng 24/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh thông tin: Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiều nơi trên 100mm.

Tại thành phố Cẩm Phả, lượng mưa đo được tại một số địa điểm như Trạm khí tượng Cửa Ông là 105,8mm, Ủy ban Nhân dân thành phố 110,6mm.

Tại huyện Cô Tô, khu vực Đảo Trần có lượng mưa 123,8mm, trung tâm huyện Cô Tô 69,2mm. Tại huyện Vân Đồn, lượng mưa đo được ở Khe Mai là 98,4mm, Lòng Dinh 192,0mm…

Mưa lớn khiến độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh đã gần bão hòa (từ 80-85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa trên 90% như: thành phố Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái, thị xã Đông Triều, Quảng Yên và các huyện Ba Chẽ, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, độ ẩm đất đạt trạng thái gần bão hòa, hoặc bão hòa nên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trên các suối nhỏ, khe núi, sườn dốc, taluy dương, đường giao thông, nơi có các công trình đang thi công, ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp tại các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao còn duy trì, từ sáng 24/8 đến sáng 25/8, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa các nơi phổ biến từ 30-70mm; có nơi trên 100mm. Từ trưa ngày 25/8 đến sáng ngày 26/8, tỉnh Quảng Ninh có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước đó, ngày 12/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 2273/UBND-KTTC về việc triển khai Công điện số 78/CĐ-TTg ngày 11/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại khu vực Bắc Bộ.

Tỉnh chỉ đạo tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác cả trước, trong và sau mưa lũ, đặc biệt là những địa bàn miền núi, địa bàn có hoạt động khai thác than; quán triệt thực hiện tốt phương châm “3 trước, 4 tại chỗ,” “từ sớm, từ xa, từ cơ sở” và phương châm “tích cực, chủ động, phòng chống và sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả;” kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản./.

Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Sáng 24/8, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.