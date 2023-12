Quảng Trị: Bắt đối tượng "chạy môtô" vận chuyển 60kg thuốc nổ trên Quốc lộ 9

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật thu giữ. (Nguồn: Công an nhân dân)

Chiều 6/12, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết vào khoảng 0h05 cùng ngày, sau khi nhận được tin báo về việc có hai đối tượng điều khiển xe môtô biển kiểm soát 73H1-579.92 chạy theo hướng Lao Bảo về Đông Hà với tốc độ cao, có chở các bao tải nghi là hàng cấm, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Trị) đã báo cáo Ban Chỉ huy, đồng thời triển khai hai tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại hai điểm trên tuyến Quốc lộ 9.

Đến 0h45, tại Km39 thuộc địa phận xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông), Tổ Công tác phát hiện phương tiện trên nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác truy đuổi đến Km32+500 thuộc địa phận thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp thì áp sát và khống chế, bắt giữ được đối tượng điều khiển phương tiện là Hồ Xa Mai (sinh năm 2006, trú thôn Cu Ta Ka, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa) cùng các bao tải chứa hàng hóa.

Đối tượng còn lại là Hồ Văn Vũ (sinh năm 2006, trú Bản Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) lợi dụng đêm tối đã chạy trốn vào rừng.

Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông đang phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp, chính quyền và người dân địa phương tổ chức truy bắt.

Kiểm tra bên trong các bao tải, lực lượng Công an phát hiện có khoảng 60kg thuốc nổ. Bước đầu, Hồ Xa Mai khai nhận được thuê chở số hàng này từ xã Thuận, huyện Hướng Hóa về xuôi.

Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông đã tiến hành bàn giao đối tượng, tang vật, phương tiện cho Công an huyện Đakrông và Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ./.