Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8/2025.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước.

Đây là chuyến thăm của một lãnh đạo cấp cao nhất Bhutan đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012.

Theo dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và tham dự một số hoạt động quan trọng khác./.