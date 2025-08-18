Multimedia

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bhutan

Chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Bhutan đi vào chiều sâu, hiệu quả, thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới.

quan-he-huu-nghi-va-hop-tac-viet-nam-bhutan.jpg

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến 22/8/2025.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012.

Chuyến thăm nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới./.

