Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà tại tỉnh Tây Ninh

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ngày 9/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đến thăm Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; thăm gia đình có công và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm di tích nhà làm việc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Nhà trưng bày và các di tích lịch sử.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng.

Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã báo cáo khái quát với Đoàn công tác về lịch sử truyền thống anh hùng của đơn vị và kết quả đạt được trong những năm qua. Đồn thành lập từ năm 1973, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 1978.

Đồn có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài 12,3km. Những năm qua, tuyến biên giới do Đồn phụ trách luôn ổn định, chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc được bảo vệ vững chắc; thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin liên quan với chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia, tích cực góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới luôn được giữ vững.

Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị phát hiện, xử lý 66 vụ với 91 đối tượng về hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; bắt giữ, xử lý nhiều vụ ma túy, buôn lậu.

Đồn chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thực hiện nhiều mô hình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Từ đó, người dân tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới.

Ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng an ninh, đối ngoại quốc phòng; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới.

Lực lượng Biên phòng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, giúp đồng bào vùng biên giới có cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng lên, góp phần cùng lực lượng Biên phòng bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hợi và thương binh Đinh Văn Lâm. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Quyền Chủ tịch nước đề nghị, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, từ đó, góp phần tạo nên sự ổn định, phát triển cho huyện Tân Biên nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng Quân sự, Công an địa phương nắm chắc địa bàn, sớm dự báo tình hình cũng như ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm qua biên giới. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Dịp này, cũng tại huyện Tân Biên, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến tặng quà, ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hợi (sinh năm 1934, ngụ xã Thạnh Tây) và thương binh Đinh Văn Lâm (sinh năm 1948, ngụ thị trấn Tân Biên).

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đồng thời, Quyền Chủ tịch nước đề nghị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Tây Ninh tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực cho công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của gia đình chính sách trên địa bàn./.