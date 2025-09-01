Quyết tâm đưa đất Tổ vươn lên trở thành trung tâm phát triển của cả nước

Trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhân dân cả nước nói chung và Đất Tổ nói riêng hân hoan, phấn khởi, tràn đầy niềm tin.

Đây cũng là thời điểm Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ chuẩn bị bước vào sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đầu tiên sau hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Nhân dịp này, Phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ về những định hướng lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

- Thưa đồng chí, Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt, đồng chí có thể khái quát khí thế, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thềm Đại hội?

Đồng chí Đặng Xuân Phong: Đại hội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của dân tộc - 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Đất Tổ linh thiêng rộn ràng cờ hoa, tràn đầy niềm tự hào. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, tổng kết những thành tựu và bài học, đồng thời khẳng định khát vọng vươn lên của Phú Thọ trong thời kỳ mới.

Khí thế trong toàn tỉnh rất hứng khởi, tưng bừng, song cũng đầy trách nhiệm. Từ thành thị đến nông thôn, từ cán bộ lão thành cách mạng đến thế hệ trẻ, tất cả đều hướng về Đại hội với niềm tin: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển. Tôi tin rằng, sự đồng thuận và khát vọng ấy chính là sức mạnh to lớn để đưa tỉnh bứt phá trong giai đoạn tới.

- Công tác xây dựng Đảng là then chốt. Đồng chí có thể cho biết đâu là những điểm nhấn và bài học rút ra để tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới?

Đồng chí Đặng Xuân Phong: Bài học lớn nhất là phải giữ vững đoàn kết, thống nhất, dựa vào dân, gắn bó mật thiết với dân, vì dân mà hành động. Trong nhiệm kỳ qua, chúng ta đã tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, "không có vùng cấm."

Một điểm quan trọng nữa là đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm. Chúng ta đặt ra yêu cầu xây dựng Đảng bộ số, Đảng viên số, tiên phong trong chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Bước vào nhiệm kỳ mới, chúng tôi kiên quyết tiếp tục xây dựng Đảng bộ "Tinh-Gọn-Mạnh- Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả," để đủ sức dẫn dắt tỉnh trong giai đoạn bứt phá.

- Kinh tế-xã hội Phú Thọ đạt nhiều thành tựu quan trọng, nhưng cũng còn điểm nghẽn. Đâu là định hướng đột phá cho nhiệm kỳ 2025-2030, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Xuân Phong: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 7,5%/năm; quy mô nền kinh tế đứng thứ 6 cả nước; du lịch đón trên 20 triệu lượt khách/năm; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt trên 37 tỷ USD. Đó là kết quả đáng tự hào. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững, hạ tầng còn thiếu đồng bộ, dịch vụ và du lịch chưa phát triển tương xứng, khoảng cách vùng miền còn lớn.

Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh đã xác định bốn khâu đột phá quan trọng. Trước hết là cải cách hành chính và môi trường đầu tư, khơi thông điểm nghẽn về thủ tục, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch. Thứ hai là phát triển hạ tầng hiện đại và đẩy mạnh liên kết vùng, trong đó chú trọng đầu tư giao thông kết nối với Hà Nội, sân bay Nội Bài, các tỉnh Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng, đồng thời phát triển mạnh logistics và hạ tầng số.

Thứ ba là đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, tuần hoàn làm động lực chủ yếu. Thứ tư là phát triển văn hóa, con người Đất Tổ, đưa công nghiệp văn hóa, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 khoảng 11- 12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 220-230 triệu đồng;đóng góp của kinh tế số đạt tối thiểu30% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa trên 40%...

- Xin đồng chí phân tích rõ hơn định hướng phát triển không gian kinh tế – vùng động lực và liên kết vùng?

Đồng chí Đặng Xuân Phong: Phú Thọ có vị trí đặc biệt: cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô, điểm kết nối trung du-miền núi phía Bắc với đồng bằng sông Hồng. Chúng tôi định hướng phát triển theo bốn vùng động lực và năm hành lang kinh tế. Vùng đô thị trung tâm Việt Trì-Vĩnh Yên sẽ trở thành hạt nhân công nghiệp, dịch vụ, logistics, y tế, đào tạo, du lịch. Vùng công nghiệp phía Đông gắn với hành lang Hà Nội-Nội Bài-Lào Cai sẽ phát triển mạnh chế biến, chế tạo công nghệ cao.

Vùng du lịch-văn hóa Đất Tổ khai thác giá trị di sản Hùng Vương, lễ hội, văn hóa Mường, xây dựng quần thể văn hóa tâm linh quốc gia. Vùng nông nghiệp công nghệ cao miền núi và trung du tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, xanh, tuần hoàn, gắn với OCOP và chuỗi giá trị bền vững. Tỉnh đặc biệt chú trọng quy hoạch không gian đô thị ven sông Lô, sông Hồng, xây dựng cầu mới, công viên chuyên đề, không gian sáng tạo, biến nơi đây thành điểm nhấn kiến trúc, văn hóa, du lịch tầm quốc gia.

- Đồng chí có thể khái quát về lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, đâu là định hướng nổi bật của tỉnh trong giai đoạn tới?

Đồng chí Đặng Xuân Phong: Nông nghiệp Phú Thọ sẽ phát triển theo hướng an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào những sản phẩm chủ lực có thương hiệu, gắn với chuỗi giá trị. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở nhiều địa phương, đưa nông thôn thực sự thành nơi "đáng sống." Đặc biệt, tỉnh sẽ phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, tuần hoàn, thúc đẩy liên kết giữa nông dân-doanh nghiệp-hợp tác xã- nhà khoa học-nhà nước, đảm bảo bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân.

- Xin đồng chí chia sẻ thêm về quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông - những lĩnh vực được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ?

Đồng chí Đặng Xuân Phong: Tỉnh Phú Thọ đang triển khai quy hoạch tỉnh đến 2030, tầm nhìn 2050, theo hướng đồng bộ, hiện đại, dài hạn. Trọng tâm là mở rộng vùng lõi đô thị Việt Trì, kết nối với Hà Nội, Nội Bài, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Về giao thông, chúng tôi sẽ đầu tư mạnh vào các tuyến cao tốc kết nối liên vùng, đặc biệt là Nội Bài-Lào Cai, Phú Thọ-Hòa Bình, liên kết Tây Bắc-Hà Nội-Bắc Trung Bộ; đồng thời chú trọng mở các tuyến đường ven sông, xây dựng thêm nhiều cầu vượt sông Hồng, sông Lô để mở rộng không gian đô thị.

Tỉnh cũng sẽ phát triển hệ thống logistics hiện đại, các trung tâm vận tải hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu. Mục tiêu là biến Phú Thọ thành đầu mối giao thương quan trọng phía Tây Bắc của Thủ đô, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, thương mại lớn của cả nước.

- Tầm nhìn xa hơn, đến năm 2045, Phú Thọ sẽ ở đâu trên bản đồ phát triển của Việt Nam, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Xuân Phong: Đến năm 2045, tỉnh Phú Thọ làthành phố trực thuộc Trung ương. Khi đó, Đất Tổ sẽ có diện mạo hiện đại, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, kinh tế phát triển bền vững, xã hội phồn vinh, văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc, môi trường đáng sống. Phú Thọ sẽ là trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch tầm quốc gia và quốc tế, là nơi hội tụ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với cội nguồn Hùng Vương.

- Cuối cùng, đồng chí muốn gửi thông điệp gì tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh?

Đồng chí Đặng Xuân Phong: Tôi muốn nói: Hãy giữ vững niềm tin, đoàn kết, đồng lòng, khát vọng vươn lên. Mỗi cán bộ phải tiên phong, mỗi người dân phải chung tay. Khi chúng ta cùng chung một ý chí, Phú Thọ chắc chắn sẽ thành công, vươn lên mạnh mẽ, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm những ngày thu lịch sử, Đất Tổ đang bừng lên khí thế mới, niềm tin mới. Với sự lãnh đạo quyết liệt, bản lĩnh của Đảng bộ, sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân, Phú Thọ chắc chắn sẽ bứt phá, khẳng định vị thế xứng đáng là trung tâm phát triển của vùng và cả nước./.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!