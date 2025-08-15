Thủ tướng chỉ đạo triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 427/TB-VPCP ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi kiểm tra Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên và một số dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thành lập Tổ chỉ huy tiền phương chỉ đạo triển khai Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên trong giai đoạn nước rút

Cụ thể, về Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chính quyền các cấp hai tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, các bộ, ngành và các đơn vị thi công, đặc biệt là tinh thần làm việc hăng say, "vượt nắng, thắng mưa," làm việc liên tục 24/7, "3 ca, 4 kíp," "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương," "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ," làm xuyên Lễ, xuyên Tết của các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường trong triển khai dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Đến nay, sau gần 5 tháng thi công dự án đã hoàn thành bàn giao toàn bộ tất cả các vị trí móng cột và đúc xong 100% vị trí móng; hoàn thành cung cấp đầy đủ các cột thép và vật tư thiết bị để lắp dựng cột và kéo dây, hoàn thành 96% công tác lắp dựng và 15% khoảng néo, tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung còn phải triển khai thực hiện để phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 19/8/2025 để chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ cùng vào cuộc, đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân với phương châm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; vận dụng phát huy những kinh nghiệm quý từ việc thi công đường dây 500kV mạch ba Quảng Trạch-Phố Nối để đẩy nhanh quá trình thi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai- Vĩnh Yên trên địa bàn xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam huy động thêm nhà thầu phụ tại địa phương, điều động nhân lực từ các đơn vị trực thuộc tại các vùng miền cho dự án; huy động sự hỗ trợ về máy móc, thiết bị chi viện cho dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, động viên các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu cung cấp thiết bị tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu trong quá trình thi công phải bảo đảm tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường, có giải pháp thi công khoa học, hợp lý để bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng; quan tâm, chăm lo đời sống, giữ gìn sức khỏe người lao động trong những ngày nắng nóng.

Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay Tổ chỉ huy tiền phương có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương do đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN làm Tổ trưởng để chỉ đạo triển khai dự án trong giai đoạn nước rút theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn để xem xét, ban hành quyết định.

Bộ Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, tập trung triển khai các công việc tiếp theo theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, khẩn trương xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Các địa phương giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, tái định cư cho người dân, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm người dân ra nơi ở mới phải có cuộc sống ổn định với nguyên tắc phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, cần thiết bố trí tạm cư để có ngay mặt bằng thực hiện dự án...

Hợp long cầu Phong Châu mới vào ngày 28/8/2025

Về Dự án cầu Phong Châu mới, Thủ tướng biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc quyết liệt trách nhiệm của Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và chính quyền các cấp của tỉnh Phú Thọ, Bộ Xây dựng, đặc biệt là tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân viên trên công trường làm xuyên Lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng biểu dương khen thưởng ngay cho Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ về sử dụng nguồn vốn tiết kiệm của dự án Đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới-Quốc lộ 32C để thực hiện Dự án mở rộng đường kết nối cầu Phong Châu đến Đường liên kết vùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai Dự án mở rộng đường kết nối Cầu Phong Châu đến Đường liên kết vùng theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Bộ Tài chính nghiên cứu hướng dẫn thủ tục thực hiện.

Bộ Xây dựng rà soát, chuẩn xác số vốn tiết kiệm của dự án Đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới-Quốc lộ 32C báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính.

Trên cơ sở đó, giao Bộ Tài chính tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền việc điều chuyển nguồn vốn tiết kiệm của dự án Đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - QL32C từ Bộ Xây dựng sang Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ để đầu tư Dự án mở rộng đường kết nối Cầu Phong Châu đến Đường liên kết vùng, thực hiện theo các quy định hiện hành.

Thủ tướng đề nghị các đơn vị nỗ lực thi công để hợp long cầu Phong Châu mới vào ngày 28/8/2025, hoàn thành đúng tiến độ vào đầu tháng 10/2025, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Quy hoạch xây dựng các ga đường sắt ở Phú Thọ

Thủ tướng khẳng định Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài 99km, dự kiến hơn 620ha đất phải thu hồi, hơn 1.800 hộ dân phải di dời phục vụ dự án; đây là tuyến đường sắt chiến lược trong hành lang kinh tế Côn Minh, Hà Nội, Hải Phòng giúp kết nối với Trung Quốc, Trung Á và châu Âu.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ khẩn trương chỉ đạo xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên toàn tuyến thuộc phạm vi địa bàn tỉnh, tách khỏi dự án chung theo hướng dẫn của các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường và chuẩn bị đầy đủ theo quy định để tổ chức khởi công Dự án giải phóng mặt bằng khu tái định cư vào ngày 19/8/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch các ga gắn với khu logistics, cảng cạn, khu đô thị dọc tuyến đường sắt đồng thời triển khai các tuyến giao thông kết nối để phát huy tối đa hiệu quả dự án.

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai và cao tốc Hòa Bình-Sơn La

Thủ tướng đánh giá cao đề xuất của tỉnh về xây dựng tuyến đường dài 54 km nối phường Hòa Bình của tỉnh Hòa Bình cũ với phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cũ. Dự án tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới, hành lang phát triển dọc Sông Đà góp phần đẩy mạnh kết nối nội tỉnh và liên vùng.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ về đầu tư xây dựng tuyến đường nối hai đường cao tốc (cao tốc Nội Bài-Lào Cai và cao tốc Hòa Bình-Sơn La).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch tuyến đường nối hai đường cao tốc trên trong quý 3 năm 2025 theo hướng đường cao tốc phù hợp vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp (đầu tư công, đầu tư theo hình thức PPP); xác định rõ cơ cấu nguồn vốn, trong đó ngân sách Trung ương có thể hỗ trợ cao nhất 50% nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện dự án; ưu tiên kêu gọi được đầu tư PPP.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ khẩn trương xây dựng dự án theo thẩm quyền và đề xuất; phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật; nghiên cứu, tham khảo các kinh nghiệm từ dự án xây dựng cầu Phong Châu mới để tiết kiệm thời gian và chi phí; bảo đảm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án trong thời hạn 1 năm./.

