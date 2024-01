Ra mắt album nhạc đặc biệt "Mùa Xuân Đầu Tiên – Live with Orchestra"

Album nhạc Mùa Xuân Đầu Tiên do Công ty Gia Định Audio kết hợp cùng nhạc sĩ Đức Trí sản xuất

Ngày 20/1, Công ty Gia Định Audio đã kết hợp cùng nhạc sĩ Đức Trí để giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên Mùa Xuân Đầu Tiên. Đây là một hợp tuyển gồm 12 ca khúc Xuân vui tươi, đi qua nhiều thời kỳ âm nhạc Việt Nam, từ thời kỳ nhạc tiền chiến, cho tới những năm gần đây. Album được thu âm trực tiếp cùng ban nhạc nhẹ và dàn nhạc giao hưởng quy tụ những nghệ sĩ tên tuổi hiện nay.

Khác với những sản phẩm âm nhạc do Gia Định Audio và nhạc sĩ Đức Trí hợp tác trước đây, thường được phát hành theo hình thức đĩa than (vinyl), album Mùa Xuân Đầu Tiên sẽ được phát hành trên các nền tảng nhạc số, video trực tuyến, đĩa CD và băng cassette.

Các bài hát được lựa chọn cho album trải dài từ những bài hát trong thời kỳ đầu tân nhạc, các bài hát tiền chiến thập niên 50, như Đón Xuân (Phạm Đình Chương), Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích), qua những tình khúc nổi tiếng thập niên 60-70: Mùa Xuân Đầu Tiên (Tuấn Khanh), Câu Chuyện Đầu Năm (Hoài An), Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa, Điệp Khúc Mùa Xuân (Quốc Dũng), Mùa Xuân Đầu Tiên (Văn Cao); tới những bài hát được hát nhiều bậc nhất trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây, những bài nhạc xuân được gọi là “quốc dân” như Khúc Giao Mùa (Huy Tuấn), Nắng Có Còn Xuân (Đức Trí), và các bài hát xuân thịnh hàng trong mấy năm qua như Khúc Giao Thừa (Phương Uyên) và các bài hát của nhạc sĩ trẻ nổi tiếng với những bài nhạc Tết là Bùi Công Nam (Tết Này Con Sẽ Về, Năm Qua Đã Làm Gì).

Tất cả các ca khúc đều được nhạc sĩ Đức Trí soạn hoà âm rất công phu với sự kết hợp ban nhạc nhẹ, dàn nhạc jazz bigband cùng các nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng, tạo nên một không gian âm nhạc đa màu sắc và hấp dẫn.

Những bài hát thời tiền chiến được giữ nguyên màu sắc hoài cổ nhưng khoác lên tấm áo mới với tiết tấu sôi nổi mới mẻ.

Các bài hát trong giai đoạn vàng của dòng nhạc tình thập niên 60-70 được pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc Đông – Tây giao thoa phong phú.

Ngay cả 2 ca khúc bolero kinh điển là Mùa Xuân Đầu Tiên (Tuấn Khanh) và Câu Chuyện Đầu Năm (Hoài An) cũng mang một dáng vẻ hoàn toàn mới, mang màu sắc cổ điển, ấm áp và sang trọng.

Bài Mùa Xuân Đầu Tiên của Văn Cao vẫn là một bản valse dặt dìu, êm dịu với những âm thanh nhạc cụ gợi nhớ giai đoạn cuối thập niên 70 đầu 80 khi chúng ta nghe nhạc trên radio là chính.

Các bài hát mới trong giai đoạn những năm 2000 trở đi được đặt vào nhiều không gian khác nhau, vừa gợi lại những dòng nhạc kinh điển nhiều thập niên trước, vừa mang dáng vẻ hiện đại hôm nay, và luôn có phần hoà âm cho dàn dây rất dày và đẹp, bắt tai, theo xu hướng symphonic đang thịnh hành trên thế giới hiện nay.

Album Mùa Xuân Đầu Tiên có sự tham gia thể hiện của 7 ca sĩ trẻ gồm Quốc Thiên (ảnh), Lân Nhã, Tiêu Châu Như Quỳnh, Lâm Bảo Ngọc, Juky San, Bích Trâm và Hà An Huy.

Trong đó Hà An Huy – Quán quân Vietnam Idol 2023 là giọng hát trẻ nhất, mới nhất vừa được mời tham gia chương trình Musique de Salon (chuỗi chương trình biểu diễn ca nhạc theo phong cách hi-end, chú trọng chất lượng âm thanh đẳng cấp cao) do Gia Định Audio và nhạc sĩ Đức Trí thực hiện. Bích Trâm là tiếng hát đang dần được chú ý sau khi được nhạc sĩ Đức Trí mới tham gia thu âm 2 đĩa than do anh sản xuất (album Bảo Chấn – Nơi Ấy Bình Yên và Đức Trí – Như Chưa Bắt Đầu); Lâm Bảo Ngọc, giọng hát đang được đặc biệt chú ý sau chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ cũng lần đầu cộng tác. Bên cạnh đó là những giọng hát đã quen thuộc qua các sản phẩm của Gia Định Audio và nhạc sĩ Đức Trí như Lân Nhã, Quốc Thiên…

Về việc mời các giọng hát trẻ tham gia thu âm các dự án âm nhạc hi-end, các ấn phẩm đĩa than, vốn kén người nghe và giới audiophile (những người nghe nhạc đòi hỏi cao về âm thanh) cũng rất khắt khe khi nghe, nhạc sĩ Đức Trí từng chia sẻ rằng anh chọn ca sĩ không phải dựa vào tên tuổi của họ, mà là giọng hát có hợp với những gì anh hình dung cho một bản thu âm hoàn hảo hay không.

Anh từng mời Hoàng Yến Chibi thu âm bài hát kinh điển Thu Vàng (Cung Tiến); mời Bích Trâm hát một bài nổi tiếng của Bảo Chấn (Mùa Thu), hoặc Trọng Bắc cover lại bài hát gắn với tiếng hát Mỹ Tâm (Ước Gì – Võ Thiện Thanh) hay một cô học trò nhỏ của mình, có thể là hoàn toàn vô danh với khán giả số đông, là Hà My hát bài Giận Anh trong album Đức Trí – Như Chưa Bắt Đầu.

Mọi ca sĩ, kể cả những danh ca lừng lẫy, đều có điểm khởi đầu, nếu không tin tưởng giao cho họ những gì xứng đáng với giọng hát của họ, thì có thể chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức những phiên bản đầy tươi mới của những tiếng hát đẹp, đang ở giai đoạn hồn nhiên, trong trẻo nhất.

Hình ảnh thiết kế album nhạc Mùa Xuân Đầu Tiên

Album Mùa Xuân Đầu Tiên được thu âm trực tiếp trên sân khấu Nhà hát Quân đội – Khu vực phía Nam. Đây là địa điểm biểu diễn chính của các chương trình Musique de Salon. Tại những buổi thu âm này, các ca sĩ đều hát trực tiếp cùng dàn nhạc, trên sân khấu, trong khán phòng không có khán giả, để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất, như trong studio, nhưng lại có tinh thần live rất sống động.

Album Mùa Xuân Đầu Tiên sẽ được phát hành trên các nền tảng nhạc số, phần video quay trực tiếp sẽ được phát hành trên Youtube. Album có ấn bản đĩa CD và băng cassette. Riêng cassette là ấn bản hạn chế - limited edition, chỉ có 50 bản với giá bán 500.000 đồng/cuốn./.

Các bài hát trong album Mùa Xuân Đầu Tiên: Mùa Xuân Đầu Tiên | Văn Cao | Lâm Bảo Ngọc Đón Xuân | Phạm Đình Chương | Lân Nhã Điệp Khúc Mùa Xuân | Quốc Dũng | Bích Trâm Mộng Chiều Xuân | Ngọc Bích | Hà An Huy Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa | Quốc Dũng | Quốc Thiên Nắng Có Còn Xuân | Đức Trí | Lâm Bảo Ngọc Năm Qua Đã Làm Gì | Bùi Công Nam | Hà An Huy, Bích Trâm Câu Chuyện Đầu Năm | Hoài An | Tiêu Châu Như Quỳnh Tết Này Con Sẽ Về | Bùi Công Nam | Hà An Huy Mùa Xuân Đầu Tiên | Tuấn Khanh | Lân Nhã Khúc Giao Thừa | Phương Uyên | Juky San Khúc Giao Mùa | Huy Tuấn | Tốp Ca