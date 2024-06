Chuyên trang Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An.

Chiều 13/6, Báo Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt Chuyên trang Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An và giao diện mới Báo Nghệ An điện tử.

Chuyên trang Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An tại địa chỉ: hochiminh.baonghean.vn. Đây là chuyên trang dữ liệu chuyên sâu, chính thống từ các nguồn tư liệu lịch sử của nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu tâm huyết, trách nhiệm của Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên cũng như hệ thống các di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước.

Chuyên trang được thiết kế, tổ chức một cách khoa học, trang trọng, thân thiện và tôn kính với hệ thống thông tin, hình ảnh, video, hệ thống di tích, kỷ vật cũng như các sử liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và người thân trong gia đình.

Chuyên trang được kết cấu thành các chuyên mục gồm: Quê hương, Gia đình, Thời niên thiếu, Quê hương đón Bác về thăm; Những bức thư Bác gửi quê hương; Quê hương Nghệ An với Bác Hồ.... Đây là địa chỉ tin cậy để cán bộ, đảng viên và nhân dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Báo Nghệ An cũng ra mắt giao diện mới cho Báo Nghệ An điện tử. Giao diện mới được thiết kế hiện đại, sang trọng, thân thiện với người dùng và tối ưu hóa trải nghiệm của độc giả trên mọi thiết bị, theo tiêu chí lấy độc giả làm trung tâm của mọi sự thay đổi.

Khi truy cập vào trang chủ của Báo Nghệ An điện tử, độc giả sẽ có những trải nghiệm mới. Cụm tin nổi bật được hiển thị với nhiều điểm nhấn hấp dẫn, thuận tiện cho việc đọc, nghe và xem. Từ trang chủ baonghean.vn, độc giả có thể theo dõi các nội dung đáng chú ý nhất về mọi mặt đời sống trong tỉnh, trong nước và trên thế giới theo dòng chảy của tin tức.

Độc giả cũng dễ dàng theo dõi được hoạt động của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy nhờ các chuyên trang riêng biệt, luôn được cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh về các hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như các quyết sách của tỉnh.

Trong giao diện mới này, mỗi huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An có một trang riêng biệt, cập nhật thông tin mới nhất về từng địa phương. Trang tin địa phương được thiết kế một cách hiện đại, chuyên nghiệp, sang trọng và đẳng cấp, trở thành nơi cung cấp thông tin đa chiều về các vấn đề tại các địa phương trong tỉnh.

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, các chủ đề tin tức, kiến thức chuyên sâu cũng được Báo Nghệ An cung cấp tới độc giả bằng nhiều hình thức hiện đại như longform, megastory, video, podcast. Công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng được Báo Nghệ An ứng dụng trong việc phân phối nội dung đến với độc giả trên các nền tảng số.

Cùng với việc đổi mới về giao diện, Báo Nghệ An chính thức đưa vào sử dụng phần mềm tòa soạn tích hợp để quản lý, xuất bản toàn bộ nội dung trên các chuyên trang điện tử, các loại hình báo chí (in, điện tử, truyền hình) trên một hệ thống phần mềm duy nhất./.

