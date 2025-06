Sẵn sàng mọi điều kiện để chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động

Ngày 27/6, Hội đồng Nhân dân các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Quảng Ngãi đã họp, thông qua một số nghị quyết là những vấn đề lớn, quan trọng, cấp thiết của địa phương.

Tuyên Quang phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó

Ngày 27/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng như: đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư công, chính sách an sinh xã hội… và xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết, bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân từng bước cải thiện. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, tỷ lệ học sinh duy trì sĩ số đạt trên 99,5%...

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng GRDP, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, du lịch, xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Đặc biệt, việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, thận trọng, đúng chỉ đạo của Trung ương và nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tập trung giám sát chặt chẽ quá trình sắp xếp đơn vị hành chính; bảo đảm quyền lợi, tâm tư của cán bộ, công chức và nhân dân bị tác động; chuẩn bị tốt cho kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh sau hợp nhất.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phản bác những thông tin sai lệch; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, đảm bảo đổi mới mạnh mẽ về phương pháp xây dựng văn kiện theo hướng rõ chủ trương, định hướng chiến lược, cụ thể về giải pháp.

Kết luận kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung lưu ý, ngay sau Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và Nghị quyết, Quyết định của tỉnh về hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo kế hoạch đề ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh sau hợp nhất phải tổ chức ngay phiên họp thứ nhất vào ngày 1/7/2025 đúng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh năm 2025 để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương mới sau sắp xếp bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định.

Hợp nhất đơn vị hành chính không chỉ là sự thay đổi địa giới, tinh gọn bộ máy mà thực sự trở thành động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, tâm huyết để nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tập trung khai thác tiềm năng, dư địa mới của tỉnh Bắc Ninh mới sau hợp nhất

Cũng trong ngày 27/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XIX diễn ra Kỳ họp thứ 30 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025).

Kỳ họp diễn ra vào thời điểm cùng với cả nước, tỉnh Bắc Ninh tập trung cao độ cho nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; đến nay, cơ bản các công việc đã hoàn thành, sẵn sàng cho vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm thông suốt, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến tập trung vào các nội dung: Nâng cao hiệu quản lý nhà nước về văn hóa thể thao và du lịch góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh; kích hoạt "luồng xanh" xử lý hồ sơ trong 24 giờ và rút ngắn 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư; ứng dụng chuyển đổi số để đáp ứng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Bắc Ninh mới sau khi sáp nhập với tỉnh Bắc Giang; xóa bỏ rào cản để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội trong tình hình mới…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho rằng việc hợp nhất tỉnh và sắp xếp chính quyền hai cấp sẽ đem lại thời cơ lịch sử để Bắc Ninh thực hiện việc tổng rà soát, cơ cấu lại không gian phát triển, kiến tạo động lực tăng trưởng mới.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phân tích các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm phù hợp, khả thi và có tính đột phá, đưa Bắc Ninh sau hợp nhất phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tỉnh ưu tiên nhóm giải pháp khai thác tối đa dư địa phát triển, những đột phát về đổi mới sáng tạo kinh tế tư nhân, khai thác các dư địa mới, các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn; đồng thời cần có những chính sách thể hiện sự đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và các chính sách an sinh bao phủ.

Kỳ họp thông qua 14 nghị quyết. Cụ thể, Nghị quyết Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2025; phương án phân bổ, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 (đợt 4); thống nhất chủ trương giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản triển khai đoạn tuyến nằm trong hướng tuyến về phía thành phố Hà Nội nhưng nằm trên địa giới hành chính thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thuộc tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội…

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tạo sự chủ động, linh hoạt trong điều hành các nguồn vốn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Để thực hiện chủ trương đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/7/2025, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu, đề xuất các chính sách tiếp tục áp dụng, các chính sách cần điều chỉnh, các chính sách bãi bỏ để xây dựng chính sách mới phù hợp sau khi hợp nhất 2 tỉnh.

Quảng Ninh: Chuyển gần 21 nghìn tỷ đồng ngân sách cấp huyện về ngân sách cấp tỉnh

Ngày 27/6, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã thông qua 7 nghị quyết là những vấn đề lớn, quan trọng, cấp thiết của tỉnh (gồm 5 nghị quyết kinh tế-xã hội và 2 nghị quyết về công tác cán bộ) với sự thống nhất của 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh dự họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh đây là nội dung trọng tâm và rất quan trọng để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính chủ động trong hoạt động điều hành, quản lý nhà nước, sẵn sàng đảm bảo đầy đủ mọi điều kiện cần thiết để chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết định bổ sung nguyên trạng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách huyện về vốn ngân sách cấp tỉnh là 20.974,842 tỷ đồng.

Nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh sau điều chỉnh, bổ sung là 83.351,218 tỷ đồng. Bổ sung danh mục các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp huyện điều chuyển về cấp tỉnh 2.927 dự án; trong đó: 2.527 dự án hoàn thành, 362 dự án đang triển khai thực hiện, 38 dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa bố trí vốn.

Về cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương và điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh ra quyết sách dành tối đa phần ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu cho ngân sách cấp xã nhằm tăng tính tự chủ, giảm bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh.

Dự toán chi ngân sách địa phương được điều chỉnh theo nguyên tắc tương ứng với việc điều chuyển các nhiệm vụ chi từ cấp huyện về cấp tỉnh và cấp xã sau sắp xếp, trong đó, cấp tỉnh tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ chi đầu tư phát triển (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài), các nguồn tài chính (thu kết dư, chuyển nguồn…), công nợ và các quỹ tài chính của cấp huyện. Bố trí dự phòng ngân sách cấp xã không thấp hơn mức tối thiểu 2% theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đối với nguồn vốn còn lại chưa phân bổ, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chủ động cân đối nguồn lực, rà soát đầy đủ sự cần thiết, nhu cầu thực tế để thực hiện hỗ trợ các nhiệm vụ phát sinh bảo đảm kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, trong đó có các nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác của lực lượng An ninh và phục vụ chuyển đổi số; hỗ trợ xây dựng dự án đầu tư xây dựng Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của lực lượng vũ trang Quân khu 3; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trường học tại các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Xay Nhạ Bu Ly nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đảm bảo đầy đủ kinh phí đáp ứng yêu cầu hoạt động của các xã, phường, đặc khu.

Quảng Ngãi bố trí cán bộ khi sát nhập theo đúng đề án đã được phê duyệt

Ngày 27/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 36 (chuyên đề) thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng về kinh tế-xã hội.

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; danh mục bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác năm 2025; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương… Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất thông qua các nghị quyết: đặt tên một số tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn).

Kỳ họp thứ 36 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Tại Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh các nội dung được thông qua tại Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan sớm cụ thể hóa các Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, quyết định cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường giám sát, theo dõi việc thực hiện và kịp thời thông tin đến cử tri và người dân về kết quả kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân lưu ý từ ngày 1/7, tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ chính thức đi vào hoạt động. Do đó, các ngành, địa phương cần tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật. Các cơ quan đơn vị, địa phương cần thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự theo đúng đề án đã được phê duyệt.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường năng lực cho bộ phận một cửa và Trung tâm phục vụ hành chính công; bố trí cán bộ tại trung tâm hành chính công phải đủ kỹ năng, nghiệp vụ, có năng lực, thái độ ứng xử mẫu mực, hướng dẫn tận tình cụ thể cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mong người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chia sẻ với những công việc, nhiệm vụ sắp xếp, sát nhập, tinh gọn bộ máy mà tỉnh đang thực hiện. Người dân, doanh nghiệp cũng cần thích ứng nhanh với tình hình mới.

"Từ ngày 1/7, tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai các công việc liên quan cho hình thành bộ máy mới với phương thức tốt hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng kỳ vọng trung ương, Tổng Bí thư đã gửi gắm khi làm việc giao nhiệm vụ cho tỉnh," Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh./.

Vận hành chính quyền 2 cấp hoạt động thống nhất, liên tục, không gián đoạn Các tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh các thủ tục hành chính phù hợp với mô hình tổ chức mới, xây dựng lại quy trình giải quyết thủ tục nội bộ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.