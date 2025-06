Vận hành chính quyền 2 cấp hoạt động thống nhất, liên tục, không gián đoạn

Ngày 26/6, Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau tổ chức hội nghị để thảo luận, thông qua công tác chuẩn bị để chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Cà Mau (sau hợp nhất) đi vào hoạt động thông suốt từ ngày 1/7.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và các sở, ngành hai tỉnh báo cáo chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho bộ máy chính quyền 2 cấp chính thức vận hành đi vào hoạt động thông suốt, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu thảo luận, thống nhất chung về chuẩn bị các nội dung sự kiện hợp nhất như tổ chức lễ công bố, kịch bản, chương trình nghệ thuật; rà soát, kiểm tra việc đồng bộ hóa hệ thống vận hành Trung tâm hành chính công cấp xã, các hệ thống vận hành và hạ tầng dùng chung khối đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp xã thuộc tỉnh Cà Mau (mới); kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu; báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau mới…

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết: Tỉnh đã chuẩn bị cơ bản công tác sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, đảm bảo các điều kiện, sẵn sàng để chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thông suốt từ ngày 1/7. Đồng thời, ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cơ bản thống nhất các nội dung được thảo luận, báo cáo tại hội nghị; đồng thời đề nghị xem xét lại chính sách hỗ trợ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của tỉnh Bạc Liêu về tỉnh Cà Mau mới công tác nhưng phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, nguồn lực hiện có của địa phương.

Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành chủ động phối hợp các đơn vị tương đương của tỉnh Bạc Liêu thống nhất về phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhân sự, trụ sở làm việc, phương án tạm thời bố trí làm việc tại Bạc Liêu; chỉ đạo thực hiện Đề án số 11ĐA/TU ngày 31/5/2025 của Tỉnh ủy về tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan chính quyền cấp tỉnh sau hợp nhất hai tỉnh.

Ngày 20/6, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án hợp nhất hai tỉnh thành lập Tổ rà soát Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Tỉnh ủy Cà Mau và Tỉnh ủy Bạc Liêu để xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm (sau hợp nhất) nhằm đưa ra các giải pháp tập trung chỉ đạo đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm 2025.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Tỉnh ủy hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thống nhất việc xác định rõ các động lực tăng trưởng mới phát sinh, nhấn mạnh đến việc tận dụng và khai thác triệt để các tiềm năng, lợi thế, cơ hội về không gian phát triển mới sau khi hợp nhất để xây các yếu tố đóng góp tăng trưởng, các yếu tố mang tính đột phá cần tập trung thực hiện phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ để thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2025.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 21/4/2025 về triển khai nhiệm vụ về tài chính, ngân sách nhà nước, tài sản và đầu tư công khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đến nay, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo ngày 28/6 sẽ hoàn thành, sẵn sàng đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1/7, tạo điều kiện để cán bộ từ Bạc Liêu xuống Cà Mau làm việc yên tâm công tác.

Hoạt động thống nhất, liên tục, không gián đoạn từ ngày 1/7

Ngày 26/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, thông qua các nội dung quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong giai đoạn trước và sau khi hợp nhất với thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2025; sửa đổi, bổ sung phí, lệ phí khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; hỗ trợ kinh phí thu hút bác sỹ, dược sỹ đại học về công tác tại trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã; quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến làm việc tại thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất; thông qua đồ án phân khu xây dựng một số khu công nghiệp trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai ngay các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc cải tạo, sửa chữa trụ sở, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho bộ máy chính quyền hai cấp đi vào hoạt động thống nhất, liên tục, không gián đoạn từ ngày 1/7.

Trong quá trình vận hành thử nghiệm mô hình hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã theo tổ chức hành chính mới, các địa phương cần chủ động rút kinh nghiệm, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả khi chính thức đưa vào hoạt động. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các thủ tục hành chính phù hợp với mô hình tổ chức mới, xây dựng lại quy trình giải quyết thủ tục nội bộ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch đầu tư công ngay sau khi được Hội đồng Nhân dân thông qua, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, hiệu quả; đồng thời xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ từng dự án cụ thể. Các bên liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, biến sự kiện công bố các nghị quyết, quyết định tại địa phương thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ông Lê Văn Hiệu cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua hàng trăm nghị quyết. Các nghị quyết cơ bản đảm bảo tính khả thi, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Việc chất vấn, trả lời chất vấn được quan tâm nâng cao chất lượng. Công tác giám sát, có sự đổi mới về nội dung, hình thức. Công tác điều hành tại kỳ họp linh hoạt, dân chủ, đúng pháp luật...

Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương./.

